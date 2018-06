El gaditano Agustín Garrido es el Samuel Girard de los carteles

Desde el primer instante los responsables del casting lo tuvieron claro ("usted tiene cara de dirigente político") y como tal lo fotografiaron y encargaron una serie de carteles electorales con su rostro que hoy se pueden ver en la avenida Campo del Sur. Con su rostro, que no con su nombre, porque el ficticio Samuel Girard es en realidad Agustín Garrido.

No, no es político el gaditano, "aunque ya me estoy pensando hasta presentarme a las municipales", bromea. Agustín Garrido es un vecino de la calle Regimiento de Infantería que durante el pasado mes de noviembre decidió presentarse al casting de la película The Rhythm Section que buscaba a unos 300 figurantes para las escenas de la cinta que se iban a rodar en Cádiz. Finalmente, Garrido no pasó desapercibido ni se convertiría en un extra cualquiera.

"Nada más verme me dijeron que daba el perfil de líder político, y allí mismo, sin caracterizarme ni nada, que sí les ocurrió al otro par de hombres que salen en los carteles, a la muchacha no, me dieron una chaqueta y me hicieron una foto. Vamos, que la ropa que llevo debajo es la mía, la que llevé al casting", recuerda el ciudadano al que encontramos en plena calle Pasquín donde en unas horas tendría lugar la jornada vespertina del tercer día de rodaje de la película protagonizada por Blake Lively y Jude Law.

Un rodaje donde, finalmente, el gaditano no participará. "Es una pena, bueno a medias en realidad, porque en noviembre yo estaba en paro pero justo el 1 de junio empecé a trabajar así que he tenido que decir a la productora que no voy a salir en la película, acabado de empezar no me puedo pedir dos días libres", lamenta Garrido que considera que "este tren sólo pasa una vez" y que confiesa que le hubiera "encantado" participar en The Rhythm Section.

"Supongo que a la productora no le habrá caído bien porque, claro, yo tenía que salir de un coche y eso, vamos, que no era un figurante cualquiera... Y, además, han tenido que buscar a otra persona parecida a mí porque los carteles, como ves, ya estaban encargados y hechos que, por cierto, me está costando mucho trabajo que me den uno de recuerdo", relata Agustín Garrido cuyo rostro, al menos, sí estará presente en la película, aunque desde un cartel.