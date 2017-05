El festival verde

El festival Alrumbo, el más multitudinario de las citas musicales del verano, ya tiene toda su organización en marcha para recibir a cerca de 50.000 personas de toda la geografía en su nuevo emplazamiento en una gran finca de chiclana donde sus organizadores han querido primar la etiqueta 'verde' como una marca. Para ello, colaboran con algunas de las organizaciones que garantizan esta fórmula de diversión no reñida con el medio ambiente.

Ecoembes es una de estas organizaciones y colabora con el Festival Alrumbo desde 2015. Ecoembes hace posible la recogida selectiva de los residuos de envases ligeros (contenedor amarillo) y papel-cartón (contenedor azul) en el Festival con el objetivo de conseguir sensibilizar entorno al reciclaje y al cuidado del medio ambiente al mismo tiempo que se minimiza el impacto ambiental.

En 2015 se recogieron 68 toneladas de envases ligeros y 4,3 toneladas de papel-cartón del recinto de conciertos y la zona de acampada de Alrumbo, mientras que en 2016 se recogieron 77 toneladas de envases ligeros y 3,7 de papel - cartón. Los envases recogidos en el Festival se convierten en nuevos productos, permitiendo el ahorro en materias primas. Con los envases recogidos en Alrumbo 2016 se podrían haber producido hasta 22.120 forros polares, 2.972 llantas de bici, 6.618 libros y 1.896 cajas de zapatos.

El reciclaje de envases, además, conlleva considerables beneficios ambientales en cuanto a ahorro de energía, agua y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias al esfuerzo realizado en Alrumbo 2016, se consiguió evitar la emisión de 76.940 kg de CO2, y el consumo de 273.711 kWh de energía y de 1.469.704 litros de agua .

También se consiguió reforzar el mensaje de reciclaje y responsabilidad con el medio ambiente dando formación al personal de barras mediante charlas previas y colocando en las distintas barras guías para reciclar correctamente. Una forma de asegurar que todos los trabajadores conocen correctamente cómo separar cada envase y depositarlo en el contenedor correspondiente.

Actualmente ya se está trabajando en la planificación de la operativa de recogida para Alrumbo 2017. Además, Ecoembes -al igual que los dos años anteriores- llevará al festival una acción de comunicación para animar a todos los asistentes a depositar sus envases (latas, bricks y envases de plástico) en el contenedor amarillo y así contribuir al cuidado del medio ambiente.

Alrumbo contará con los Guardianes del Reciclaje -Reciclaman y Reciclawoman- que serán los encargados de pasearse entre la multitud facilitando el reciclaje de envases a todos los ecofestivaleros.

"En cuanto a la limpieza, éramos conscientes de que un evento de estas características, generaría una cantidad de residuos acorde a la masa de personas que se podrían concentrar, por eso le exigimos, tanto a la empresa como al Ayuntamiento, que el dispositivo de limpieza fuese suficiente a tal fin, nos consta que en el recinto se pusieron un gran número de contenedores para basura, contenedores para vidrio, remolques compactadores, etcétera, así como un dispositivo de trabajadores. No es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia", explican desde Ecoembes.

La otra pata en la que el Festival quiere cimentar su prestigio es en la seguridad. La empresa responsable de la seguridad en Alrumbo Festival, Sehivipro - Seguridad Hispánica de Vigilancia y Protección, tiene una dilatada experiencia en este tipo de eventos. Entre sus clientes hay empresas de la talla de Acciona, Ferrovial y Dragados, y resulta habitual encontrar el logo de Sehivipro en el personal de seguridad en conciertos tan multitudinarios de estrellas como Alejandro Sanz y Bruce Springteen, entre otros.

Con una relación laboral ya vinculada al festival desde hace varios años, sus responsables Hugo Linares Torres y Marcos Marcos Carbajo no dudan un instante de la seguridad del público asistente al Alrumbo. "Desde nuestro trabajo contamos con toda una planificación estudiada y cuidada, así como el personal suficiente, para garantizar en todo momento la debida vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos. En Alrumbo no podía ser menos, y en estos años es destacable además la falta de incidencias revelantes", comentan los responsables de Sehivipro. "El dispositivo de seguridad que se pone en marcha en un festival de las dimensiones de Alrumbo es tan grande como efectivo, pero además el público es un público joven que viene a divertirse sin más, no con intención alguna de crear problemas".

Cruz Roja es otra de las organizaciones que ha alcanzado acuerdos con Alrumbo. Andrés Ramírez, como director provincial de Socorros y Emergencias de Cruz Roja Española, conoce los entresijos del festival desde sus inicios en Chiclana. "Cruz Roja Española ha cubierto el servicio preventivo del festival durante ocho años. Empezamos con ellos cuando era un festival pequeño, y lo hemos visto crecer", explica. A lo largo de los años, el dispositivo sanitario que la institución organiza se ha adaptado a las circunstancias. Actualmente, más de 45 personas participan cada día, desde el miércoles al domingo. Eso supone movilizar a más de 220 personas procedentes de diferentes localidades gaditanas, y en ocasiones, con el apoyo de otras provincias.

Este año, Cruz Roja Española contará con un puesto médico que funcionará las 24 horas, con facultativo y enfermero, además de una UVI móvil y una ambulancia básica, que estarán ubicados en la zona de acampada. A eso se suman dos UVI móviles y otra ambulancia en el área de conciertos. Se trata, por tanto, de uno de los servicios preventivos de mayor envergadura organizados por la Institución en la provincia de Cádiz.