"La farruca me ha enseñado a mostrarme sin disfraz y sincera"

Recién nombrada Embajadora de Cádiz, Sara Baras se agarra a sus sombras y las baila en clave de farruca en el Teatro Falla, donde permanecerá en cartel cinco días a partir de este miércoles.

-20 años hace de 'Sensaciones', que fue la primera producción de su propia compañía. ¿Qué sensaciones tiene?

-Pues una sensación preciosa de orgullo porque realmente miro hacia atrás y todo lo que ha pasado me parece muy impresionante. Es una compañía privada que se mantiene del propio público, y nunca tendré palabras suficientes para agradecérselo, así como a la cantidad de gente que ha colaborado desde que empezamos. Y nervios, pues después de estos 20 años sin bajar la guardia te pone nerviosa pensar que tienes que seguir ahí, con esa línea que cada vez nos hemos marcado más arriba. Y, por supuesto, me siento muy arropada, porque aunque sea mi nombre, somos un gran equipo.

-¿Qué tal la experiencia de quedar inmortalizada en el Museo de Cera de Madrid?

-La experiencia está siendo increíble porque el equipo artístico del Museo de Cera es maravilloso, me ha tratado con mucho cariño. Y también ha sido muy curioso porque me han medido con la sonrisa puesta durante mucho tiempo. Es un honor formar parte de esta historia tan bonita, y estar entre esa cantidad de personajes a los que admiro tanto.

-¿Qué representantes hay en este museo del mundo del flamenco?

-Está Carmen Amaya, Antonio el Bailarín y Joaquín Cortes. Así que me hace mucha ilusión estar ahí porque todo suma.

-Ahora llega al Teatro Falla con 'Sombras', con la farruca como hilo conductor. ¿Qué significa para Sara Baras este palo?

-Todo el mundo ve la oscuridad, pero para mí es lo positivo, es la sombra que me ha acompañado siempre, que es mi farruca. Bailar hace veinte años un palo del flamenco que sólo interpretaban los hombres y hacerlo con tanto respeto ha sido algo que me ha marcado mucho. Detrás hay una valentía que no me imaginaba que fuera a tener, y ahora lo miro con distancia y me alegro de haberlo hecho. Me he dado cuenta de que la farruca me ha ido enseñando mucho durante estos veinte años, a mostrarme sin disfraz, sin esconderme, con la sinceridad de bailar con mi cuerpo y de una manera muy profunda. Las he hecho de muchas maneras porque es un palo en el que me siento muy bien, en esa profundidad y soledad que tanto me gusta. Y como musicalmente es tan bonita te da la opción de poder viajar a través de ella. Así que 'Sombras' es como una farruca grande en la que vamos entrando y saliendo para, finalmente, terminar por farruca.

-¿Y cómo lleva estas sombras a la escenografía?

-Siempre intentamos añadir algo diferente y 'Sombras' lleva los garabatos de Andrés Mérida, que es un pintor que nació en Algeciras con un talentazo bestial. Ha hecho unos garabatos basados en una farruca y en nuestro baile. Se trata de unas telas que según la iluminación se ve de una manera u otra y, al final, la misma farruca termina en un garabato, que le confiere mucho sentido. Se juega mucho con las telas, las sombras y nuestras propias sombras.

-Dice que empezó a bailar farruca cuando era un palo de hombres. ¿Se ha sentido siempre cómoda entre sus compañeros?

-Siempre me he sentido respetada, querida y valorada por lo que soy, independientemente del género. He llegado en una generación en la que se pedía la presencia de la mujer y todo lo que puedo decir es muy positivo.

-¿Cómo colabora Ara Malikian?

-Las colaboraciones especiales son las de Ara Malikian y Tim Ries, que están en playback y han sido creadas especialmente para 'Sombras'. No hace falta que diga que Ara Malikian es un bicho y no sólo lo admiro, sino que aparte tengo una relación muy bonita. El momento de Ries también es precioso. Así que cada vez que aparece el tono de farruca siempre te sorprende porque te lleva a otro lugar. Son transiciones en la que lo mismo bailas con violín, que con trompeta, un saxo, percusiones e incluso con un texto.

-¿Y los artistas invitados?

-Está José Serrano, que está bailando maravillosamente y con el que tengo una conexión especial; además de la música del gaditano Keko Baldomero, que está en un momento artístico fantástico y se le nota. En la compañía también están los gaditanos Daniel Saltares, Cristina Aldón, María Jesús García Oviedo, Manuel Muñoz, Andrés Prieto... Mucha gente de Cádiz y esto es muy bonito.

-Hace años que está comprometida con el síndrome de Rett. ¿Qué logros puede mencionar?

-El baile es mi vida, pero el sentido de ayudar a través del baile a personas que lo necesitan eso te cambia totalmente. Tenemos la suerte de que haya una investigación y de que vaya a mejor, y esto es algo que no se compara con nada. Además tengo que decir que la lucha de estas familias es ejemplar, su amor, su entrega y su fuerza. Es admirable.

-Siempre hace coincidir su espectáculo en Cádiz con su cumpleaños ¿Qué sorpresa tiene preparada?

-Se ha convertido ya en algo habitual y es precioso porque vienen mil amigos. En el Falla, un año sí y otro no, el cumpleaños de Sara. Pero me pone nerviosa porque lo primero que quiero es que todos disfrutemos del directo. Así que todavía no sé qué haré, pero espero que pasemos una noche preciosa.