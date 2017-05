"Cada etapa la guardo como un tesoro en mi corazón"

-hace un par de años tocó aquí en Cádiz, en la Sala Supersonic, y el próximo sábado la veremos en el sancta sanctorum de la canción de autor de la ciudad, el café teatro Pay Pay. ¿Qué espera de la noche?

-Hace mucho tiempo que deseaba tocar en Pay Pay, siempre me he sentido muy atraída por presentar en acústico mis canciones allí. No sé porqué lo he demorado tanto porque creo que es el tipo de sitio en el que me sentiré muy a gusto, parece que tiene algo especial y seguro que acierto con eso. Espero poder compartir mi música en un ambiente cercano y relajado, tal como escribí las canciones del último álbum; a voz y guitarra. También presentaré algunas nuevas y por supuesto espero que disfrutemos todos y que les guste al público de Cádiz y vecinos.

-¿Quién la acompañará?

-Iré con mi guitarra Framus del 69, mi nueva acompañante para conciertos como los del próximo fin de semana. Haré un recorrido por mí discografía, haciendo más hincapié en Blue Bird. También tocaré alguno de los temas nuevos en los que ando trabajando ahora. Un poco de todo, incluso estoy abierta a propuestas improvisadas por parte del público, que es algo que hago habitualmente. Me gusta preguntarles si desean escuchar alguna canción y ellos piden, es divertido.

-En abril ha vuelto a girar por Estados Unidos, ¿cómo ha sido la experiencia y el reencuentro?

-He estado durante todo el mes de abril en Nashville, y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, tanto que estoy deseando regresar. He tocado en 15 locales diferentes, conocido a músicos, artistas, compositores, productores y sobre todo a gente maravillosa, con eso me quedo. Sheyla, mi mánager allá, se ha convertido en mi hermana. He recibido mucho y ha sido conmovedor para mí, no esperaba tanto. El sitio más especial en el que he tocado ha sido Blue Bird Cafe, invitada por Colin Elmore cuando tocaba allí uno de los días en los que estuve. También fue muy especial tocar junto a Beau James en 5 spot, que es uno de los sitios de referencia en Nashville. He pasado por muchos lugares y realmente me siento parte de ese lugar, es como estar en casa. La vez anterior que estuve allí fue por una semana y aunque fue distinta también fue suficiente como para querer volver por más tiempo, justo como me sucede ahora. Estar allí es como estar en una película todo el tiempo.

-Su relación con la música americana, hasta con el polvo y las botas, parece muy orgánica, fluye de una manera muy especial, ¿de dónde parte?

-Desde mi niñez en casa tuve acceso a la música americana, y me enamoré de todos esos artistas que cantaban country, rock and roll, blues, soul... En especial de los años 30, 40, y 50 y 60. Supongo que tiene sentido ir a Nashville, que es la ciudad de la música, y sentirme en casa aunque mis raíces sean andaluzas. Todo queda en el sur. Allí escribí una canción que, a santo de lo que acabo de decir, se llama Del sur.

-Componer en inglés también parece algo muy natural en usted, ¿se siente más cómoda?

-Me he sentido siempre más cómoda en inglés porque desarrollé mi manera de cantar en ese idioma, y creo que de alguna manera he sentido siempre cierto pudor a hacerlo en mi lengua materna. Es curioso porque justo ahora estoy trabajando en canciones en castellano. Supongo que de un tiempo a aquí me estoy desprendiendo de ese pudor.

-¿Es difícil el camino de la autoproducción? Usted que ha estado con una multinacional y después decidió volar en solitario, cuénteme lo mejor y lo peor de uno y otro lugar.

-Nada es fácil, eso ya lo sabemos todos. Es cierto que todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Una multinacional tiene lo que tiene para dar soporte a un artista donde el que se autoproduce a priori no llegaría. Pero no todo es blanco negro. En mi caso he sido muy afortunada por contar con Sony Music durante 7 años en mis tres primeros discos, y también he sido muy afortunada de haber podido autoproducir mi cuarto álbum gracias a un exitoso crowdfunding que mis mecenas apoyaron cuánto les fue posible. La autoproducción requiere mucho esfuerzo y sacrificio, e incertidumbre también. Y es cierto que cada logro sabe a gloria, lo cual no significa que no haya un rincón en mí que no añore la anterior etapa.

-¿Qué fue de Labuat? ¿Se fía más de Virginia Maestro?

-Es la misma persona a la que te refieres en ambas preguntas en realidad. Simplemente son etapas, solo eso, etapas de la vida. Cada una de ellas tiene un nombre diferente, y se siente distinta porque lo es. Nada más. Fue una decisión arriesgada que tomé a conciencia, y me alegro de haberlo hecho. Pero de ahí a que no me fie del nombre anterior bajo el que se conoce... Labuat significa mucho para mí, y además me siento muy orgullosa de todo ello. Los cambios solo son cambios. Era una etapa de cambio y necesitaba hacerlo. Pero cada etapa la guardo como un tesoro en mi corazón.

-Entiendo que en su caso la experiencia de OT le restó más que le sumó para conseguir sus objetivos, ¿o no?

-Solo hay una forma de saberlo y es no haberlo vivido, y la verdad no lo cambiaría. Supongo que eso nos responde a todos la pregunta. Es curioso, porque llevas razón en que fue duro tras el programa ir en la dirección que yo deseaba pero también me han sucedido grandes cosas en mi carrera gracias a eso. Luché mucho durante el programa y tras él, y de no haberlo hecho no sería la persona que soy hoy. Con eso me quedo y con la gratitud al público que me hizo ganadora.

-¿Está componiendo? ¿Hay nuevo tabajo a la vista?

-Estoy componiendo bastante sí, ahora mismo estoy trabajando en canciones que espero compartir en unos meses. Pronto iré contando más, seguramente en los conciertos desvele algunas de las nuevas. Tal vez para antes de finales de año sea el quinto disco.