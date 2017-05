"Se ha estropeado el discurso personal y hemos abrazado un discurso colectivo"

Esta tarde comienza la Feria del Libro de Cádiz en una edición, la número 32, que está dedicada a Juan Rulfo y la literatura mexicana. Diez días de obligado y necesario protagonismo de las letras que arrancan, a las 19.30 horas en el Baluarte de Candelaria, con el pregón que el periodista y escritor tinerfeño Juan Cruz ha preparado hilando Cádiz, Caballero Bonald y Juan Rulfo.

-¿Cómo ha afrontado la elaboración del pregón de la Feria del Libro de Cádiz: será académico, popular, literario o íntimo y personal?

-Primero que nada con mucha ilusión porque yo admiro Cádiz desde siempre. Tiene una relación con Canarias muy fuerte, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista folklórico, con los carnavales que tienen muchas concomitancias. Y luego, por otra parte, me inspira mucho que Juan Rulfo sea el elemento vertebrador, con la literatura mexicana e hispanoamericana, de esta feria del libro. Entonces he escrito un pregón, lo he escrito aunque no suelo escribir las cosas que digo en público, pero esta vez lo he escrito, sobre Juan Rulfo, Cádiz y Caballero Bonald. Porque Ágata ojo de gato y Toda la noche oyeron pasar pájaros son libros que pudieron haber sido escritos con la pluma de Onetti, de García Márquez... Yo creo que Caballero Bonald es un escritor de ida y vuelta.

-Un pregón es anticipo de fiesta: ¿es la feria del libro una fiesta?

-Bueno, por su propia definición es así. Yo creo que una feria del libro es una incitación a que la gente se interese por lo que se publica, no por lo que ya se publicó. La feria del libro es sobre las novedades que están saliendo. Creo que publicar un libro, escribir un libro es siempre una novedad resplandeciente, como cuando los niños descubren una palabra. Yo decía el otro día en Twitter que el periodismo es un niño preguntando, y yo creo que la literatura es también un niño preguntando y enredándose en la respuesta. Y en la feria del libro por eso se encuentran las personas con los escritores, porque quieren conversar. En el momento presente es que se ha roto la conversación, la conversación está destrozada por las redes sociales con esta sombra negra que ahora nos acompaña a todas partes que es el móvil, se ha estropeado el discurso personal y hemos abrazo un discurso colectivo que genera un ruido inmenso del que salimos con más ruido.

-Pero al final el vehículo es la palabra, ¿no?

-No, no, no, pero no es lo mismo. Aquí la palabra está empañada por la discusión, una discusión absurda que no tiene ningún porvenir, es una cosa realmente viscosa; estamos siempre viendo en qué se ha equivocado el otro. Oye, qué tal si recuperamos el sosiego de una conversación.

-Hace unos días se le notó con cierta amargura en Twitter. "No vale la pena debatir aquí", escribió. ¿Está desencantado?

-He dejado de hacerlo. Retuiteo cosas que son interesantes, pero ya no voy a debatir más con nadie, es que la gente que cae en Twitter, generalmente, no lo hace de buena fe, y yo estoy harto ya de encontrarme malas caras... El otro día, que fue una de las razones por las que me fui, un tipo me dijo "Tú te estás forrando". ¡Pero él que sabe de mi vida!

-¿Esto es pura intransigencia, algo que siempre ha existido, o va más allá?

-Mira, si tú lees el prólogo de El holocausto español, de Paul Preston, y ves cómo se fueron creando los insultos como caldo de cultivo para lo que luego ocurrió, te llevarías una sorpresa muy desagradable porque se parece mucho aquel tiempo a este tiempo.

-Acaba de publicar un libro, 'Un golpe de vida'. ¿Qué nos ofrece? ¿Son como unas memorias periodísticas?

-El domingo, el director de La Vanguardia escribió en su columna un artículo sobre este libro, y a mí me sorprendió porque yo no lo hubiera explicado mejor. Es un libro sobre periodismo en el que el ser humano cuenta cómo lo deja este momento del periodismo, humanamente. Y es un momento muy delicado en el que muchas vocaciones pueden naufragar no porque el periodismo sea ya inevitablemente otra cosa, sino porque nosotros no nos hemos dado cuenta hasta qué punto nosotros mismos lo estamos tergiversando. Tenemos que volver a la raíz del periodismo, cuando el periodista era gente que le decía a la gente lo que le pasa a la gente.

-¿De quién depende entonces el futuro del periodismo: de los editores, de los periodistas, de los lectores, de la tecnología...?

-De lo que tú escribas, de tu curiosidad...

-¿De los periodistas, entonces?

-De los periodistas, absolutamente; es mentira que dependa de las empresas. ¿A que nadie te ha dicho: "Hazle una entrevista mal a Juan Cruz?".

-Nadie.

-¿Verdad que no? Nadie, ningún empresario, ningún director pedirá algo que esté mal... ¿Qué ocurre, que si nosotros lo hacemos mal...? Los buenos periodistas son los que han leído muchos libros.

-Y acabando con los libros: ¿no le da la impresión de que siempre se ha hablado de la crisis de los libros?

-¡Claro! ¿Cuándo no ha habido crisis de los libros? Si éste es un país inculto de raíz: cuarenta años de lecturas obligatorias, tres años de guerra, la educación por los suelos... Miguel Ángel Bastenier dijo, en una entrevista que le hice poco antes de morir, que lo que aconsejaría a los niños sería leer. Ese sería el lema del periodismo: leer para poder escribir.