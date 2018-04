"No hay ningún escritor que escriba únicamente para vender o ganar dinero"

-lo han invitado al Tres Festival para hablar, entre otras cosas, del retroceso en las libertades hoy día. ¿Alguna vez se ha autocensurado escribiendo?

-No, yo creo que no. Nunca.

El Movimiento 5 Estrellas no es un partido político, es una alternativa radical a la política tradicional" La política es importante, pero no creo que sea la razón principal de la existencia de alguien"

-¿Y la sociedad?

-Eso es diferente. La gente claro que se autocensura, pero mucho menos que hace 50 años. Saben que hay cosas que son peligrosas, y digamos que se regulan ellos solos.

-¿Cree que la literatura tiene poder suficiente para cambiar esta situación y hacer que la gente se exprese libremente?

-No lo sé, pero si escribes, no lo haces pensando que hay que hacerlo de manera prudente. Piensas y escribes cosas aunque sean peligrosas.

-¿Pretende cambiar algo con sus novelas?

-Con las novelas, no. Con Los bárbaros -uno de sus libros de ensayo-, sí. A través del ensayo intento comprender lo que ocurre en el mundo y luego trato de explicárselo a la gente. Es una manera de mejorar el mundo, creo.

-Desde 2008 no publica uno...

-Estoy terminando la continuación de Los bárbaros.

-Usted plantea en Los bárbaros el diálogo entre el centro de poder y la periferia desde diversos puntos de vista. ¿Se ha agrandado aún más la brecha entre la clase política y las minorías sociales?

-Hay más distancia entre los ricos y los pobres. Entre los políticos y la gente con necesidades no sabría decirte. Pero siempre hay distancia. Ahora hay movimientos políticos más cercanos a la gente que hace una década.

-¿Se refiere concretamente a...?

-A Podemos.

-En Italia le pilla más cerca el Movimiento 5 Estrellas. ¿Qué opinión tiene de él?

-Interesante.

-Ahora están negociando.

-Es muy difícil, sí (ríe). Es una negociación muy complicada. Nadie sabe. El Movimiento 5 Estrellas es una alternativa a la política. No es un partido político. Es una alternativa radical a la política tradicional.

-¿Qué puede de verdad hacer política en el Parlamento?

-Puede hacerla, sí.

-La sombra de Berlusconi acecha todavía...

-Hay 13%, 14% de italianos que votan a Berlusconi. No los entiendo, pero los respeto.

-¿Se atrevería a formar parte de un partido político?

-No he participado muy activamente, pero he colaborado con alguno a lo largo de mi vida, sí.

-¿Con Matteo Renzi, no?

-Sí, pero de manera particular.

-En muchas entrevistas ha defendido que la política está sobrevalorada. ¿Lo sigue pensando?

-La política es importante, pero no creo que sea la razón principal de la existencia de alguien, o que influya tanto en las decisiones de las personas en sus propias vidas. ¿Conoce a Mozart?

-Sí, claro.

-¿Se acuerda quién reinaba cuando Mozart escribía música?

-Ni idea. Jajaja.

-No es importante. Si piensa en su primer gran amor y se pregunta quién gobernaba en ese momento, seguramente no se acuerde. Pero sí de su primer amor. Es importante, pero algunas cosas de nuestra vida son realmente importantes e independientes de la política.

-¿Quiénes son, a día de hoy, los Mozart o Rossini?

-Las estrellas del pop o del rock.

-Los personajes de sus novelas siempre desean algo: un amor, un cambio de rumbo en su vida, aceptarse a uno mismo cuando se es adolescente. ¿Cuál es el mayor deseo de un escritor?

-Mi deseo era escribir al menos dos o tres libros muy buenos. Que me quisieran mucho (risas)-

-¿Le merece su respeto los escritores que se proponen únicamente vender con sus libros?

-No hay ninguno que sólo quiera vender o ganar dinero. Hay quienes les interesa más el dinero que otra cosa, pero cuando están escribiendo en su estudio, quieren hacer algo bien, algo que les guste. No creo que haya ningún escritor que escriba sólo por dinero. Las estrellas de la televisión sí que creo que escriben libros para ganar dinero. Pero eso es diferente.

-Además de escribir, es dramaturgo y fue periodista cuando era más joven. ¿Cree que el periodismo y el teatro tienen en común que son capaces de mostrar a la gente las fealdades de la sociedad?

-Sí. Las dos son narraciones. El periodismo es una dramaturgia. Un artículo, una entrevista, conlleva una estructura dramatúrgica.

-¿Cómo recuerdas aquella época trabajando en medios?

-Tenía 25 años. Era una cosa espléndida.

-¿Piensa que el periodismo sigue siendo o fue el cuarto poder?

-Ahora hay diez poderes. Y el periodismo es el penúltimo poder.

-Volviendo a la literatura. Dijo Rilke que la infancia es la verdadera patria del hombre. ¿Hasta qué punto la infancia marca el camino del escritor?

-Mucho. Durante toda mi vida he intentando contar en mis libros lo que sentido y vivido cuando era un niño.

-¿A qué se hubiera dedicado si no hubiera sido escritor?

-Sin duda, hubiera sido director de cine.