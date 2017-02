El director de ARCO cree que la Feria, con 100.000 visitantes, ha roto su techo de cristal

La 36 edición de ARCO, que ha tenido a Argentina como país invitado, cerró ayer sus puertas con una cifra estimada de 100.000 visitantes, y la confirmación de que se han superado las ventas y el mercado del arte se "ha recuperado". "Hemos roto el techo de cristal, creo que hemos salido del encapsulamiento de los últimos años", explicó ayer el director de ARCO, Carlos Urroz. "Ahora Arco compite con las grandes ferias, aquí ya se venden piezas importantes, caras, que conviven con jóvenes que eligen ARCO por el número de comisarios y críticos que hay", subrayó el máximo responsable.

Según Urroz, la Feria, que comenzó el día 22, ha tenido días "muy positivos, con muchísima gente y muy interesante".

"Los días dedicados a los profesionales (22 y 23) han estado llenos de coleccionistas, de directores de museos que se han interesado mucho por los artistas argentinos y por otros creadores", precisa Urroz, para quien el número de visitantes es "importante", "pero lo verdaderamente importante es la calidad", precisa.

Urroz dice que no se puede hablar aún de volumen de negocio, de ventas. "No podemos hablar porque no lo sabemos. Las compras más importantes no son compras de impulso, son las que dependen de museos, de patronatos, que se cierran más adelante; pero sí se puede decir que el nivel de satisfacción de las galerías es superior y que han superado en ventas".

"Hay mas gente comprando, se han recuperado coleccionistas españoles que hacía años que no compraban y se ve que van surgiendo nuevos profesionales que se animan a adquirir su primera obra a través de 'ferst coletton', creo que eso un balance muy positivo", recalca Urroz.