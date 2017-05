La desgraciada Casa del Obispo

La Casa del Obispo es uno de las más increíbles tesoros arqueológicos de este rincón del sur, el mismo que pretende romper con la estacionalidad y hacer del turismo cultural su punta de lanza. Pero poner un pie en el edificio es descender por los peldaños de la decadencia de un maravilloso enclave que apenas unos años atrás, cuando buena parte de nuestro patrimonio estaba clausurado, brillaba con luz propia. Diario de Cádiz vuelve a visitarlo en un recorrido con olor a humedad y que luce nuevos desperfectos a los ya narrados en otras tantas ocasiones por el gerente de Monumentos A la Vista, Germán Garbarino. Entre todos sorprende el desplome de un techo de escayola sobre la cisterna a dos aguas de época imperial, que tuvo lugar el pasado 19 de marzo, según recogen las imágenes del vídeo de esta zona del circuito y que se suma a la lista de otros desperfectos ya conocidos y derivados fundamentalmente del problema de humedad que padece.

Ahora que empieza a enderezar su rumbo el Teatro Romano y que Gadir se posiciona como uno de los puntos que mejor narra la historia fenicia de la península, es necesario que la Casa del Obispo reabra cuanto antes sus puertas al público, tras dos años y cuatro meses de clausura, y completar este triángulo de nuestra potente historia.

El Consistorio quiere saber los motivos por los que se ha producido el derrumbeLa concesionaria dice que el proyecto de obras interiores no es suficiente para abrir

Pero nada de esto parece que vaya a ocurrir inminentemente, a juzgar por los últimos acontecimientos, pues tras el anuncio del trámite de expropiación de la concesión por parte del Ayuntamiento por "incumplimiento de la concesionaria de abrir al público", y del que la concesionaria asegura no tener constancia, le ha seguido la reclamación patrimonial interpuesta al Ayuntamiento por "funcionamiento anormal de la administración pública" en la que solicita una indemnización de más de 1.102.000 euros, y la firme decisión de la propia concesionaria de ir por lo contencioso administrativo "si el Ayuntamiento no responde en el plazo de tres meses que tiene para hacerlo", puntualiza sobre el proceso.

La visita al yacimiento, completamente desprovisto de mobiliario de oficina, "pues lo vacié todo porque iban a venir a hacer la obra y no ha ocurrido", discurre rápida hacia la zona más afectada. La que se va acercando a la puerta de emergencias, que colinda con el muro de piedra ostionera que separa el enclave del mirador Entre Catedrales, cuya construcción fue el inicio de la larga pesadilla que mantiene en vilo este capítulo de la historia de la ciudad, protagonizado por cierres, reaperturas, denuncias, juicios y sentencias. En la última -de febrero de 2016- del Tribunal Superior de Justicia, se desestimó el recurso interpuesto por la concesionaria confirmando que "el Ayuntamiento no ha incumplido el contrato y que nada impide que se explote el enclave arqueológico". Un documento en el que añadía, no obstante, "que los daños de Entre Catedrales pueden ser objeto de reclamación en la cuantía propuesta por el perito de parte". Una cuantía que inicialmente estimó en un informe solicitado por Monumentos A la Vista al arquitecto Manuel Ballester de 464.413 euros, que en última revisión -en abril de 2017- descendió a los 318.302 euros.

Pero Garbarino argumenta que "la parte del criptopórtico romano está cada vez peor, con nuevos derrumbes", y "los techos de escayola van a ceder como ya ha ocurrido en el de la cisterna, según nos dice el arquitecto, debido a la humedad que se filtra por los muros, porque aún no se ha arreglado Entre Catedrales". Lo cierto es que entre el mirador y la Casa del Obispo el anterior equipo de gobierno construyó un cerramiento acristalado que debido a comportamientos vándalos luce actualmente en muy mal estado, con muchos cristales rotos, aparte de piezas de mármoles sueltas y rotas, por lo que toda la lluvia cae a la parte exterior del yacimiento -como viene ocurriendo desde hace años- y, de paso, se filtra por el muro de piedra ostionera, "que tiene tanta humedad que es imposible resolver con el proyecto que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento, que se basa en resanar el muro del criptopórtico y recogerlo. ¿Cómo voy a abrir la Casa del Obispo? Esto no es seguro", comentaba durante la visita. "El yacimiento también está dañado en su sistema domótico y eléctrico, además de en las pasarelas de cristal que se acidificaron cuando se construyó Entre Catedrales, pues cuando metieron los micropilotes empezó a vibrar y se estropearon". Son, a grandes rasgos, los desperfectos.

Recordar que en medio del proceso, el Consistorio ofreció en octubre de 2015 arreglar desperfectos, a lo que la concesionaria accedió, pero le pareció insuficiente, pues la partida destinada por el Ayuntamiento -unos 30.000 euros en total -dista bastante de la estimada por el informe técnico aportado por Monumentos A la Vista.

De hecho, el inicio del expediente para iniciar la expropiación parte de que "se mostró a la concesionaria el proyecto de intervención, y cuando fue a firmarse el acta de replanteo para iniciarse las obras -con las obras ya adjudicadas- se impidió la entrada con la ausencia de la gerencia hasta en dos ocasiones", reiteran fuentes municipales.

Por tanto, "no tiene sentido que diga que el proyecto es incompleto cuando ni siquiera permite a los técnicos municipales entrar, intervenir y valorar si es necesario realizar más intervenciones".

De hecho, por este mismo motivo, argumentan, no tienen constancia de la caída del techo, y es por ello que desde el Ayuntamiento señalan que "sería ideal que el actual concesionario nos dejara entrar de una vez para realizar las tareas oportunas. Y así, si durante esta intervención se derivasen otras actuaciones, se pudieran abordar éstas". "Pero es una incongruencia -añaden- por parte del concesionario que no permita intervenir y, por otro lado, asevere que hay otras cuestiones que se han incluido". Además, desde el gobierno local resaltan que "es necesario analizar por qué se ha producido la caída de ese techo de escayola".

Respecto al por qué no se han realizado aún las obras, con fecha del 10 de febrero de 2017, Monumentos A la Vista emitió un comunicado al Ayuntamiento una vez recibido el proyecto de reparaciones interiores en el que se pedía "con carácter previo al comienzo de los trabajos una reunión urgente con el concejal de Urbanismo, Martín Vila, y el concejal de Patrimonio, David Navarro y el señor alcalde, José María González". En esta reunión se pretendía atajar cuestiones como "las medidas para el desmontaje (necesario para las actuaciones) y posterior montaje y puesta en marcha de los equipos de iluminación, electrónica y domótica existentes en la zona del criptopórtico romano y la sala del templo romano, afectados por los trabajos... del estudio básico de Seguridad se desprende que se utilizará el suministro eléctrico y suministro de agua existentes (...) y en la actualidad las instalaciones no poseen potencia eléctrica contratada, para poder facilitar la energía necesaria, ni suministro de agua; sobre protección del yacimiento no se desprende, claramente, qué medidas se aplicarán sobre los restos arqueológicos incluidos en las zonas afectadas; igualmente no queda reflejado la forma de protección del piso acristalado; no se aporta proyecto de limpieza final y de consolidación de zonas arqueológicas afectadas o nombramiento del arqueólogo encargado de la supervisión completa; ni fecha de acta notarial, con fotos del estado inicial, ni cronograma de actuaciones". Son cuestiones "necesarias", para acometer este tipo de obras, según la concesionaria.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que "se mantuvo una reunión con Eva Tubío y con Martín Vila antes de que fuera firme la sentencia del TSJA". La concesionaria "quería que el Ayuntamiento le cediese gratuitamente y de forma privativa , a cambio de retirar la demanda, enclaves culturales como el Castillo de Santa Catalina y la Casa de Iberoamérica". A lo cual, "como es obvio, no se accedió, puesto que parece que al empresario se le olvidó que existe la Ley de Contratos del Sector Público y la concurrencia competitiva".

Con todo, Germán Garbarino se muestra dispuesto a sentarse para hablar del proyecto de la obra interior.