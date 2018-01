El mundo de la cultura destaca su influencia en la lírica española

Declaraciones desde el mundo de la poesía

Juana Castro (Poeta): "Para mí era el maestro de todo, de vida y de poesía"

La poeta Juana Castro aseguró sobre el fallecimiento de García Baena que "nos quedamos todos huérfanos; no nos hacíamos a la idea de que se iba a ir y, en este caso, la muerte es lo más natural del mundo pero también es injusta". "Para mí era el maestro de todo, de poesía y de vida", manifestó Castro, muy vinculada al Grupo Cántico. Además, destacó que el autor de Antiguo muchacho siempre participaba en todos los actos a los que lo invitaban o le interesaban. La última vez que ambos coincidieron fue en Bodegas Campos en la presentación del libro La Navidad en Córdoba, el pasado diciembre, recordó la escritora, y añadió que "era tan grande y tan humilde a la vez".

Javier Fernández (Poeta): "Es un emblema, un faro para todos nosotros"



El poeta y editor Javier Fernández reconoció que la muerte de Pablo García Baena es "una pérdida irremplazable para la cultura cordobesa" porque "es un emblema". La influencia de García Baena y del Grupo Cántico en general "ha sido muy importante para el momento que vive hoy la poesía en Córdoba porque impulsaron, en una época muy oscura, toda la poesía, trabajando a contracorriente". García Baena ha sido "un faro y todos los poetas cordobeses le debemos mucho a él y a toda la generación de Cántico, más allá de que a unos les haya influido más que a otros su estilo", concluyó Javier Fernández.



Pablo García Casado (Poeta): "Ha muerto el padre de los poetas cordobeses"



"Era un hombre irrepetible, ha muerto el padre de todos nosotros, de los poetas cordobeses y también de toda la poesía española", indicó Pablo García Casado sobre García Baena, de quien dijo ser "el último referente de una generación que cambió la poesía española parta siempre". En clave local, el también director de la Filmoteca de Andalucía manifestó que "a los poetas de mi generación nos llegó cuando ya habíamos iniciado nuestra carrera literaria y lo conocimos no sólo como maestro sino como un poeta más. Él, de alguna manera, se reclamaba no desde el magisterio sino desde la cercanía y la complicidad". García Casado destaca que "era la persona que puso la poesía cordobesa del siglo XX en el mapa nacional". Además, reconoció que lo que más le "maravilla" de García Baena es que "seguía en activo, no se sometía a ser una vieja gloria sino que ha estado escribiendo poesía hasta el final de su vida".

Matilde Cabello (Poeta): "Era la máxima figura entre todos los miembros del Grupo"



La escritora Matilde Cabello explicó que de Pablo García Baena "se ha dicho prácticamente todo y sabemos que fue el que capitaneó Cántico, estuvo siempre presente y era la máxima figura entre todos ellos; fue una voz nueva y diferente". La autora aseguró que esta pérdida cierra "una etapa de la poesía en Córdoba que fue excepcional" y resaltó el apoyo que García Baena mostró siempre a los poetas cordobeses: "Él siempre ha estado ahí, con los poetas jóvenes, con los más mayores, con la generación intermedia; ha sido un mecenas para todo el mundo". Cabello lo calificó como "un hombre eternamente joven pero no sólo físicamente, sino en la frescura de su poesía y sus ganas de vivir" e incluso "hasta hace unas semanas no dejaba de asistir a todo lo que se le invitaba e incluso cuando se enteraba de algún evento aparecía".

Juan Antonio Bernier (Poeta): "Siempre ha tenido presentes a sus compañeros de Cántico"

El poeta Juan Antonio Bernier indicó que "una virtud de Pablo es que nunca olvidó a sus compañeros de Cántico, siempre ha tenido presentes a los que fallecieron antes que él en los reconocimientos que le han hecho a lo largo de su trayectoria, y eso le honra". El autor, sobrino-nieto de Juan Bernier, manifestó que ha sido un maestro "para varias generaciones de poetas cordobeses y españoles" ya que "Cántico y Pablo García Baena concretamente tienen una influencia muy importante en los Novísimos en los años 70 pero no hay ninguna generación posterior que no haya reconocido su maestría, tanto en Córdoba como fuera".