El "viaje cíclico" de Brenda Moreno abre el nuevo curso de la Kursala

"Cuando la mires piensa que estoy junto a ti".¿Cuántas veces la abuela habrá leído el mensaje que se distingue en el reverso de la fotografía del abuelo? La ha llevado en la cartera casi toda su vida y en una de aquellas navidades en la que la nieta volvía a la casa, una de aquellas navidades en la que la nieta regresaba de España y les hacía fotos a la familia, la leyenda que marcaba la imagen encendió una chispa que iluminó "un viaje cíclico", el que emprende la fotógrafa Brenda Moreno (la nieta pegada a una cámara) en B to B, un proyecto donde la artista mexicana reflexiona sobre la memoria y la identidad y que hoy inaugura el nuevo curso de la Kursala de la Universidad de Cádiz.

"Viví en Madrid durante seis años cuando me vine a España a estudiar y en cada Navidad que regresaba a casa comencé a hacer fotos y me volvía con ese recuerdo. Entonces tomé conciencia del significado reconfortante que tenía aquella foto en la cartera de mi abuela, el hecho de que una imagen va más allá de la simple imagen y de todos los recuerdos que lleva con ella, así que empecé a hilar un proyecto con esas fotos que hacía de mi familia en cada viaje a casa pero también con fotografías de la gente que conocí en Madrid, de esa otra familia que uno elige, de esa no familia que se convierte en algo tan importante cuando la propia no está cerca", relata la artista visual que ayer se encontraba en Cádiz ultimando el montaje de la muestra.

Así, B to B (Brenda para Brenda, be to be, ser para ser...) fue tomando forma "durante cinco años" como un proceso de "búsqueda de la identidad a través de la gente que conocemos, de donde venimos y, como resultado, de la búsqueda propia de quiénes somos", precisa. Un proceso "nada previsible" donde la autora descubrió "muchísimas cosas " y en el que huyó de los formalismos -"no soy del tipo de fotógrafa que tiene pensado desde un principio qué va a hacer o en qué formato será el proyecto"- abrazando también "los descartes, los errores" -"porque así pasa también en la vida, con los errores aprendes"- y dejando todo el proceso del "juego con las imágenes" documentado "en cuadernos" - "a mí me gusta explorar no ceñirme a diez fotos bonitas y presentar siempre las mismas, de hecho, la calidad de las fotografías me daba la pauta para jugar con los negativos, hacer collages, explorar, al fin y al cabo, hasta en el propio lenguaje"-.

De hecho, tanto en la exposición en la Kursala como en el foto libro Cuadernos de la Kursala, que pronto saldrá a la luz, se podrá ver "gran parte del proyecto". Así, en la sala del Edificio Constitución 1812 "además de las imágenes colgadas he hecho uso de los proyectores donde se podrán ver más imágenes retratos, un recorrido con el caballo a través de los retratos, de estructuras, de símbolos..."

Y es que los caballos también son protagonistas en el viaje al origen que es B to B ya que la artista creció en contacto directo con el majestuoso animal "que tienen un protagonismo muy fuerte en mi familia". Así, en su proyecto, Moreno los usa "como puente entre las relaciones humanas dentro de la familia, cómo un ser tan vital y potente como el caballo termina siendo domesticado en referencia a esa parte nuestra que nosotros mismos vamos domesticando para socialmente encontrar un lugar".

Porque, finalmente, B to B es una exploración de los roles que cumplimos en nuestras relaciones afectivas, así como el refugio y el apoyo que en ellas encontramos; una reflexión "sobre la memoria, la similitud en nuestros patrones de conducta y aquello que reflejamos en el otro" y, cómo no, "del paso del tiempo, los sueños y las experiencias que construyen nuestra identidad".

Entre esas experiencias, "vivir en España en una época de crisis donde los autores comenzaban a utilizar sus propios medios para salir adelante al margen de instituciones y galerías, y esa circunstancia junto a mi origen, a yo como mexicana y mi cultura, creo que ha sido una combinación muy rica", explica la artista que aunque pone en práctica esa capacidad de sacar sus proyectos de forma independiente agradece el apoyo de la secretaría de Cultura de su país en este nuevo viaje a España.