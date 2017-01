La cantaora gaditana Ana Polanco prepara su primer disco

Ana Polanco mira el horizonte que le presenta 2017 y sonríe. Proyectos, buenos proyectos, para la cantaora gaditana curtida en el atrás y que con paso seguro se aproxima al alante. Nuevos viajes al extranjero, colaboraciones con artistas y "lo más importante para mí", tilda sin dudar, la realización y publicación de su primer disco.

"Me he arriesgado, porque todo esto es dinero, ¿sabes? Pero, total, para tenerlo guardado y que al final se me estropee la lavadora y lo tenga que gastar pues me embarco en mi disco que me hace mucha ilusión", ríe, natural, transparente, la artista que a mediados de este mismo mes viajará a Murcia para acometer una serie de recitales.

Keko Baldomero y Javier Katumba serán los productores musicales del compacto

No será la única ocasión en la que Polanco tendrá que hacer las maletas. Más pesado será el equipaje que, previsiblemente, tendrá que preparar en próximos meses. "Está por cerrar pero casi seguro que me voy a Estados Unidos -donde la artista lleva viajando desde hace un par de veranos- para volver a Albuquerque, una ciudad de Nuevo México, y a Tucson, en Arizona, y quedarme un par de semanas en cada sitio tanto para impartir clases como para acompañar a una pareja, pareja artística, de bailaorez, Jesús Muñoz, que es de allí de Texas y la mexicana Valeria Montes La Chispa", baraja la gaditana que también tendrá que regresar en noviembre al país de las oportunidades en una gira organizada por la Fundación Casa Patas que le llevará a Miami, Seattle y Washington como miembro de la compañía del bailaor de Algodonales Francisco Hidalgo.

Y en el centro de estas idas y vueltas, el disco debut. "No es que yo sea partidaria de grabar por fuerza porque la industria discográfica no es que esté ahora en su mejor momento pero, bueno, creo que es importante tener un disco porque también significa una carta de presentación más", reflexiona la gaditana que, una vez tomada la decisión, vuelca todos sus esfuerzos en hacer "el mejor disco posible".

Un trabajo que espera que esté "ya encauzado" en los meses de abril-mayo y que ahora se encuentra en la fase de selección de temas. "Todos los autores con los que voy a contar son gaditanos", adelanta la artista que proporciona algunos nombres como "Yona Luna, Remolino, mi primo Emilio Florido que me ha pasado unas bulerías muy bonitas y, aunque aún está un poco en el aire pero creo que ya lo puedo decir, Jesús Bienvenido que me va a escribir un bolero".

Y es que el primer disco de Ana Polanco reunirá "diferentes estilos" aunque su primer impulso fuera "hacer un disco flamenco, flamenco". "Después lo pensé más tranquilamente y la verdad que el flamenco me cierra campo para poder moverlo así que voy a meter dos o tres estilos flamencos como alegrías, bulerías y sus tangos, una sevillana porque yo soy muy creyente de la Virgen del Rocío y quería dedicarle una sevillana rociera y algunos temas más comerciales para poder encajar el disco en la radio y moverlo por más lugares", explica.

El compacto, que aún no tiene título, estará producido "por dos compañeros de la profesión que están más liados que un trompo porque son dos músicos de renombre ya, Javier Katumba y Keko Baldomero", embarcado el último en la gira de Sara Baras y el primero en múltiples proyectos, entre ellos, la gira de Raphael durante esta primavera.

"Por eso espero que el disco esté antes de que Javi tenga que irse", argumenta Ana Polanco que en estos primeros días del que, a buen seguro, será su año ha participado también en la grabación de una película titulada De Cádiz Cádiz donde encarna a una profesora de baile y donde ahonda en las dotes, interpretativas que ya exploró el pasado año como protagonista del musical Tributo a Mariana.