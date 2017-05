"Mientras tengas canciones, actitud y público, lo normal es seguir tocando"

-Con un repertorio como el de Los Secretos, con casi cuatro décadas de desarrollo, ¿cómo se configura un concierto como el de hoy?

-Efectivamente, tenemos la suerte enorme de contar con un gran número de canciones que son muy conocidas y nos vemos obligados, y con mucho gusto además, a satisfacer a la gente. La obligación de cualquier músico primero, antes que todo, es entretener y que la gente pase un buen rato, y nosotros tiramos de las armas que tenemos, nuestras canciones y nos ponemos en el lugar del público a la hora de elegirlas y creo que pocas veces nos equivocamos. Tocamos cerca de dos horas y cada vez intentamos añadir más canciones para hacer más completos los shows y como nuestras canciones no son muy largas pues, dependiendo, podemos tocar por concierto de 23 a 27 canciones y, com te digo, sobre la selección de canciones es fácil adivinar cuáles quiere escuchar el público.

-¿Coincidiría su 'tracklist' con ese preferido del público?

-Es que intentamos ponernos en la piel de ellos y yo antes que músico soy público y me ha ocurrido ir a la presentación del último disco de algún artista que me ha gustado y me he ido decepcionado porque no había tocado tal o cual canción. Como te decía antes es que hay que entretener a la gente y evolucionar también. Yo personalmente cuando comencé mi carrera hace 40 años era guitarrista y sólo guitarrista, luego pasé a ser corista y coautor de muchas canciones, luego covocalista junto a mi hermano y cuando mi hermano nos dejó pasé a ser vocalista principal, y mi empeño ha estado en que ese cambio no se notara y recuperar las cosas que hacía cuando sólo tocaba la guitarra para ofrecer la misma calidad que hace tiempo, para alcanzar esos puntos de antes y para ellos también actualizamos los equipos, compramos las guitarras que mejor van a sonar, y eso ha vuelto a introducir los temas en los que se utilizan las guitarras acústicas, que ahora han mejorado mucho, por ejemplo, y me gusta el empacaje sonoro que ahora tienen las canciones con esas guitarras.

-De todos esos papeles que le ha tocado asumir, ¿cuál se ha ajustado más a su piel?

-La verdad es que cuando era guitarrista solo era muy feliz, creo que mi guitara fue la que dio el sonido y la personaliad al grupo en mis comienzos más tiernos pero he de reconocer que cuando me convertí en vocalista principal fue un reto muy duro de asumir, porque quería defender las canciones con el respeto, desde la humildad y con el reconocimiento que se merecía mi hermano, pues fue algo difícil de lograr pero me lo tomé tan en serio que ahora me considero un vocalista que toca la guitarra.

-Una de tópico: el 'secreto' para mantenerse 40 años en la brecha.

-Eso tiene dos contestaciones. Por un lado, un grupo que trabaje bien, que sintetice su trabajo desde los ojos del público, que tengan calidad y se esfuercen pues eso, a la larga durante muchos años, te garantiza que a la gente le apetezca volver a verte y, por otro lado, pienso que lo que habría que preguntarse es por qué la mayoría de los grupos de los 80-90 no están activo. ¿Por qué Los Secretos están tan tranquilamente tocando y gente como Mecano, Radio Futura, Los Rodríguez... no están en cartel? Y yo creo que lo normal es que mientras tengas buenos temas, actitud y una respuesta del público, lo normal es seguir tocando bajo la sombra de una marca y un sonido especial con el que aportas tu granito de arena a la cultura musical.

-Y como decía, ¿por qué no están tocando esas otras bandas?

-Realmente, es una pregunta muy difícil de contestar...

-Y aunque exista esas buenas canciones, esa actitud y esa respuesta del público, ¿cuál es la motivación para estar 40 años en escena? ¿Es la misma que cuándo empezó?

-Es que hoy en día parece que la meta de la gente no es la de aprender un oficio y que luego, casualmente a veces, ese oficio o ese hobby te lleve a tener éxito. Hoy en día la gente lo que quiere es saltarse ese proceso y directamente triunfar. El concepto de triunfo ha hecho mucho daño por lo que significa la facilidad o la comodidad, por ejemplo, los programas de talent show parecen que hacen un atajo para llegar al estrellato, y a mí eso no me parece que sea la forma natural. Y te cuento esto porque nosotros cuando empezamos es que nuestra única motivación era hacer música y fue el desarrollo de lo que hacíamos lo que nos fue dando un respaldo. Así que eso, esa motivación, no se pierde nunca porque es simplemente seguir tocando, seguir haciendo esto porque eres feliz y te lo pasas bien.

-¿Cómo va el disco con nuevas canciones?

-Pues mira yo estoy trabajando el tiempo que tengo libre entre concierto y concierto y proyectos pueden haber habido 30 por lo menos pero estoy trabajando ahora en seis cancioens que formarán parte de un futuro disco que esperemos que a finales de este año estemos en disposición de grabarlos y, depediendo de cómo sean los tiempos, pues que saliera para Navidad yo para el año que viene, que va a ser un año muy interesante porque se cumple el 40 aniversario de la banda y vamos a estrenar una película documental con nuestra historia y un gran concierto para celebrar este aniversario.