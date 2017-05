Se buscan chicos melenudos y con aspecto indígena

El anuncio para seleccionar a los figurantes para un nuevo y esperado capítulo de la exitosa serie El Ministerio del Tiempo surtió efecto. Decenas hombres con barba y pelos largos acudieron desde la mañana de ayer por el Espacio de Creación Contemporánea (ECCO). La idea es buscar a los guerreros de uno y otro bando de la conquista española de la costa maya a principios del XVI, contaba ayer el director del casting en Cádiz, Pepe Ola, de CNG Casting. "Queremos hombres con pelo largo y barba larga, por la costumbre que tenían los marineros de salvarse por los pelos... (reía). Así que poca agua, poco afeitado por los meses en la mar y también hombres con aspecto taíno, para encarnar a los guerreros que defendían a su tierra de la invasión", explicaba. "Chicos peruanos, bolivianos, emigrantes... o gente muy morena -que eran minoría ayer-. Y si tienen complexión fuerte, pues mejor".

Mientras, iban llegando en un goteo cesante pero sin colas ni aglomeraciones -al menos en el tramo de la mañana-, chicos jóvenes y de mediana edad, en busca del "pasa la prueba". A algunos directamente los echaban para atrás si el pelo no era lo suficientemente largo, o si tenían demasiados tatuajes, o simplemente porque no daban el perfil. "Están llegando algunos con aspecto hipster que tanto se lleva, con pelo corto y una barba muy cuidada. Pero prefiero que vengan heavy metals", puntualizaba mientras iba contando casi continuamente a todos los aspirantes, el procedimiento tanto del rodaje, -que será el 23 y 24 de mayo- probablemente en las playas de Zahara, Conil y Barbate, entre otras de la costa gaditana, como de la propia temática combativa del capítulo del esperado regreso de la serie española, que justo ayer también presentó su tercera temporada en Madrid, donde se anunció que regresará antes del verano con trece episodios -que han duplicado su presupuesto por episodios- en los que habrá más épica, más viajes, nuevos rostros, alguna baja -de Rodolfo Sancho- y personajes históricos como Bécquer, Goya, Godoy o Luis Buñuel.

Ayer, los que pasaban la primera criba visual para el capítulo gaditano, se fotografiaban en primer lugar con una pizarra en la mano con su nombre y el número de orden de llegada, tras lo que se sometían a una batería de preguntas tipo "datos personales, talla, si tenemos tatuajes, tenemos vehículo y poco más", contaba Sergio Carpintero, al que le dijeron que daba el perfil -pese a sus tatuajes- y que ya lo sabría esta semana. Este chico ya fue figurante en la película que rodó en Cádiz el mismísimo Tom Cruise y Cameron Díaz, Knight & Day, cuya experiencia no le resultó del todo grata.

El nuevo capítulo de la serie El Ministerio del Tiempo tampoco se lo pondrá muy fácil, les aclaraba Pepe Ola. "Será un rodaje precioso, pero cañero, sobre todo cuando tengáis que levantar la espada cincuenta veces...", adelantaba.

También fue claro con la dotación económica del trabajo. "Afortunadamente lo podéis consultar en el BOE porque ya está estipulado, y el salario base de la jornada será de 42 euros". Aparte, explicaba "se negociarán la formación que os den sobre lucha, o las horas de maquillaje, los ensayos... ", etc.

Tampoco era la primera vez de Andrés Martín, que ya participó en Alatriste, por lo que ya está curtido en el tema de la lucha. "Fue una experiencia que me gustó mucho y me gustaría repetir", comentaba. "Y parece que doy el perfil", decía, contento. Muchos de ellos se dejarán ver "pues estamos buscando 80 entre Málaga y Cádiz, de Cádiz unos 60, aunque ya se han seleccionado algunos vía on line". Pronto sabrán si formarán parte de la nueva conquista de El Ministerio del Tiempo.