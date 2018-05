En busca de futuros artistas

Camino de la década en funcionamiento

La escuela de música de San Felipe Neri es la pionera en Cádiz de esta modalidad formativa en el plano musical que da cabida a aquellos estudiantes que no pueden acceder al Conservatorio o que no buscan una carrera reglada en este asunto. La escuela va a cumplir su primera década de actividad, destacando el director, Daniel Borrego, que es "todo un orgullo para la sociedad y la cultura de la ciudad el que hayan proliferado estas escuelas, porque eso es un signo evidente de un fortalecimiento en materia musical y artística, que no hace sino contribuir a un sistema y a una sociedad más culta en materia artística", por lo que agradece también al centro educativo de extramuros su apuesta por esta actividad.