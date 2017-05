Lo que la burbuja produjo

La ficha 'Fabio cunha' Kursala Cádiz

No llego a alcanzar si los dirigentes de la Universidad de Cádiz son totalmente conscientes de lo que supone en el universo fotográfico la Sala Kursala que la UCA posee a la entrada de su Facultad de Letras. Si no lo son les puede servir de información que, en el pequeño espacio expositivo que dirige Jesús Micó, se presenta el que puede ser uno de los programas fotográficos más importantes de España y uno de los que más y mejores perspectivas sobre la fotografía moderna ofrece; contando, además, con la que es la mejor colección de catálogos sobre fotografía que existen. Algo que es de la unánime consideración y valoración en el mundo del Arte en general y en el de la Fotografía en particular.

Lo que distingue a la programación de la Kursala y la hace grande es su absoluta variedad, asumiendo todos los esquemas que participan de la fotografía más inmediata, dando entrada a los más diversos episodios y a los más diferentes artistas, siempre que aquéllos y éstos manifiesten postulados emparentados con la calidad y la verdad artísticas.

La exposición que llega hasta el Edificio Constitución de la Universidad nos presenta la obra de Fabio Cuhna, un portugués nacido, en 1985, en la localidad de Vinhais; su fotografía, en una primera mirada, produce una incesante inquietud. El surrealismo que desprenden las imágenes es manifiesto y te adelantan que los postulados significativos están más que abiertos, que la realidad no es lo que parece y que hay mucho más que lo que la vista alcanza y capta. Técnicamente las piezas te indican un planteamiento formal poderoso, con los espacios representativos perfectamente delimitados para que la idea ilustre aspectos donde se asienten realidades tanto mediatas como inmediatas.

Fabio Cunha es arquitecto y su fotografía te acerca a un expectante universo con el urbanismo y la crisis inmobiliaria como centros de interés. El autor plantea un hipotético análisis de lo que ha supuesto la burbuja inmobiliaria y sus múltiples consecuencias sociales. Desde esa situación el autor plantea una serie de situaciones protagonizadas por una humanidad que actúa casi de forma fantasmal en un escenario de arquitectura social alienante. Encuadres repetitivos, espacios poblados de de construcción poco, nada o mal utilizados, zonas vacías y en proceso de destrucción, soledad y desconcierto debido a unas actuaciones poco juiciosas e interesadas que han desembocado en una patente alteración de la realidad social.

La fotografía del artista portugués parte de los escenarios producidos por la crisis inmobiliaria y sus descarnados desenlaces urbanísticos y económicos y, desde ellos, construye un mundo ficticio, paradójico, insólito, deshumanizado y lleno de desasosiego.

De nuevo, la Sala Kursala se convierte en un laboratorio de muy buena fotografía moderna y, además, se presenta el Cuaderno de la Kursala número 60, otra joya de la publicación fotográfica.