Un atracón de música en el Muelle de Cádiz

Música del Mar es el título de la nueva propuesta musical que tiene vocación de copar la vacante de ciclo estrella que dejó el difunto Conciertos para la Libertad. Así, dos de sus promotores, Omar Osuna y Enrique García-Agulló, junto al alcalde de Cádiz, José María González, han presentado el contenido de esta iniciativa que se desarrollará en el Muelle Ciudad durante los fines de semana de julio con los conciertos de Manuel Carrasco, Leiva, la banda de tributo a Queen Dios salve a la Reina y la V edición del Festival No Sin Música, hijo primogénito de la promotora NSM a la que también se suma, como confirmó Osuna, el empresario Paco Toro.El ciclo abre fuego en el Muelle, donde habitualmente se sitúa el gran escenario del No Sin Música, el día 8 de julio con Leiva. El músico madrileño recalará en Cádiz con su gira 'Monstruos' y el precio de la entrada para asistir al espectáculo es de 27 euros (además de los gastos de gestión). La siguiente semana, el día 15, le tocará el turno a una de las bandas más prestigiosas de tributo a Queen, Dios Salve a la Reina, que como recordó Osuna, director del ciclo, "metió en Sevilla a más de 11.000 personas" y con una entrada al precio, también, de 27 euros (más gastos de gestión). El ciclo continuará del 20 al 22 de julio con el ya conocido No Sin Música (Lori Meyers, Quique González, Iván Ferreiro, Coque Malla, Miss Cafeina, entre los protagonistas de este año) para concluir, "por ahora", advierten sus organizadores que esperan ampliar "con alguna presencia más" Música del Mar, el día 29 de julio con el concierto de Manuel Carrasco, "el artista nacional más potente del momento que ha sido premiado por su gira de 'Bailar al viento", tildó el director del ciclo junto a García-Agulló que adelantó que el precio de esta cita será de 35 euros más gastos de gestión.Los organizadores reiteraron su intención de que Música del Mar "sea un ciclo competitivo que luche por traer a Cádiz los mejores artistas posibles" para lograr que Cádiz se sitúe "en parada oficial, como otras grandes ciudades, de las giras de artistas nacionales y, por qué no, internacionales también". Un objetivo apoyado por el primer edil de la ciudad que adelantó su intención "de volver a llenar de actividades la agenda de ocio del verano gaditano" tanto "en calidad como en cantidad". La venta de entradas de los tres conciertos (no el festival No Sin Música) de Música del Mar se realizará a través de la página web www.musicadelmar.es a partir de este jueves a las 11.00 horas.