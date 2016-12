Las artistas gaditanas reivindican el lugar de la mujer en la creación en El Palillero

Sin personalismos, ni personajismo. Sólo con la primera personal del plural del verbo del que parte la vida como emblema, Somos, cerca de un centenar de artistas de la provincia de Cádiz tomaron la noche del martes un muro de la plaza del Palillero para reivindicar el lugar de la mujer en las artes y la creación.

Somos toma muros. Físicos -con todos sus permisos y trámites en los que han sido apoyados por la Fundación Municipal de la Mujer-y virtuales. Así, no se extrañe si en las redes sociales de alguna amiga pintora, bailarina, fotógrafa, dibujante o escritora se puede leer este texto: "Acción 1- Plaza del Palillero. Cádiz. SOMOS mujeres, SOMOS artistas y SOMOS gaditanas. No somos invisibles, pero cuesta vernos en los espacios institucionales del arte en la ciudad. No estamos calladas, pero los medios de comunicación dedican menos tiempo a mostrar nuestros logros. No necesitamos gestos paternalistas en días señalados, porque lo que necesitamos, lo cogemos. Con esta acción, tomamos la calle, el espacio público, para llenarlo con muchos rostros, rostros anónimos y conocidos, nuestras caras y, por qué no, nuestro arte. El arte de sobrevivir como artistas, muchas precarias, madres, cuidadoras, y aún así, batallando por hacer lo que amamos aún cuando se nos invisibiliza. Aquí estamos, mujeres artistas gaditanas. SOMOS".

Además, durante las próximas dos semanas en la fachada que une la Fundación de la Mujer con el establecimiento Sfera se puede contemplar un mural realizado por Somos "con el objetivo de hacernos visibles y de concienciar la discriminación que la mujer sufre en el mundo del arte", explica un miembro de Somos que asegura que realizarán más acciones de nuevo jugando con el factor sorpresa y el anonimato.