Un aire gallego y universal

Los gallegos de Cádiz, tan gaditanos a fuerza de ser gallegos, están de enhorabuena. Pero también los procedentes de cualquier sitio que estén mañana cerca de la Tacita. El grupo Luar Na Lubre, nombre que como todos sus seguidores saben significa algo así como 'luz de luna en el bosque sagrado de los celtas', cumple 30 años de gloriosa actividad musical, desde aquella fecha de su nacimiento en 1986 en La Coruña, y lo está celebrando con una gran gira que incluye Cádiz, en cuya sala Momart actuará este viernes a las nueve.

Luar Na Lubre es una referencia imprescindible en el panorama folklórico español de estas tres últimas décadas y sobre todo en lo que se ha dado en llamar música celta, aunque para los gaditanos antes que los celtas siempre han estado los gallegos. Es precisamente esta versión 'celta' la que ha provocado críticas al grupo por parte de algunos puristas que piensan que hace de lado a la tradición realmente gallega.

El conjunto es una referencia en el panorama folk español del cruce de siglos

Dígase lo que se diga, la línea de Luar Na Lubre ha propiciado la internacionalización de la música de Galicia, así como la difusión de otros artistas, aparte de su integración en una cultura más amplia como es la nórdica celta. Todo eso no puede hacer olvidar que precisamente su proyecto musical tiene las raíces en la tradición gallega, que buena parte del trabajo del grupo está dedicado al estudio de los principales cancioneros de su tierra y que salta a la vista su conocimiento sobre la realidad musical gallega.

El grupo ofrecerá mañana un amplio concierto con lo más representativo de su repertorio y sus últimas creaciones. Las últimas veces que han visitado Cádiz han agotado las entradas. Está formado por Bieito Romero (gaitas, acordeón e zanfona), Belem Tajes (voz), Antía Ameixeiras (violín), Patxi Bermúdez (Bodhran, tambor, djembé), Pedro Valero (guitarra acústica), Xavier Ferreiro (percusión latina, efectos), y Xan Cerqueiro (flautas)

Después de tantos años sobre la escena y en el mercado discográfico, su trabajo a medias y a caballo entre el respeto a la música tradicional y la investigación en las nuevas formas ha sido premiado en numerosas ocasiones. Así han obtenido reconocimientos a nivel estatal e internacional, nueve premios de la Música, y dos discos de oro de sus trabajos por superar las 50.000 copias vendidas en cada uno de ellos. El primero de esos discos (Prenilunio) llegó a las manos de Mike Oldfield quien versionó uno de los grandes éxitos del grupo gallego, O son do ar, que retituló como The Song of the sun, y lanzó al conocimiento mundial la obra de Luar Na Lubre al incluirlo en su álbum Voyager en el año 1996. Este momento fue transcendental para la historia de la banda, ya que le abrió la posibilidad de que su música fuera conocida por un público más amplio.

En alguna entrevista, el considerado líder del grupo, Bieito Romero, ha reconocido que "Mike Oldfield fue una pieza fundamental" para la difusión de su trab ajo, pero a la vez ha puntualizado que "si no hubiese proyecto, ideas, trabajo, tenacidad... de poco hubiese valido su aparición en nuestras vidas". Desde luego, la tenacidad de Luar Na Lubre en su línea es lo que ha permitido su pervivencia y también su fortaleza, incluso en un panorama de mercado discográfico tan castigado por las nuevas tendencias de los oyentes.

A principios del año pasado, coincidiendo con la treintena del grupo, publicaron el disco XXX Aniversario, un recopilatorio de su trayectoria, que recoge 30 canciones de su discografía y que en cierta manera es el núcleo de los conciertos que están ofreciendo desde entonces. Precisamente el disco lo abre la versión que el británico Mike Oldfield hizo de O son do ar. "Treinta años en la música es muy complicado, treinta años en la música folk más complicado todavía, y treinta años en la música folk gallega, si queréis, un poquito más complicado", dijo Bieito Romero cuando se presentó el disco y la gira. "Seguimos con mucha ilusión, con muchas ganas", dijo también. El público gaditano tendrá oportunidad de comprobarlo mañana en la sala Momart.