"Siendo actor, Cádiz es el mejor sitio para volver pero no para estar"

Embarcado en el rodaje de la quinta temporada de la serie Gym Tony, el actor José Troncoso aprovecha un descanso en el rodaje para atender una entrevista que le hace "mucha ilusión" porque lo conecta con su tierra. Una llamada desde su Cádiz natal que es recibida con mucho cariño por el gaditano del barrio del Balón que la noche del lunes recibió el galardón a Mejor Actor Secundario en los Premios de la Unión de Actores por su papel en la obra teatral Historias de Usera. Una distinción que "no esperaba", dice, y que viene a potenciar el sabor del "momento dulce" por el que atraviesa un intérprete al que no le faltan ni recorrido ni talento.

"Estoy contentísimo, imagínate, para mí era ya un premio estar en la terna de los finalistas con dos de los grandes como Alberto San Juan, por El Rey, y Víctor Clavijo, por El Jurado, así que no fui a la gala con muchas ilusiones por llevarme el premio... Fue una sorpresa total", confiesa Troncoso que también reconoce que "aunque todos los premios dan mucha alegría" se siente "especialmente" cuando vienen "de la gente con la que compartes platós o escenarios".

No esperaba el premio... Estaba nominado con dos de los grandes, Alberto San Juan y Víctor Clavijo"

Así, los intérpretes miembros de la Unión de Actores y Actrices han distinguido al gaditano por un trabajo con el que Troncoso cierra un ciclo. "Fernando Sánchez-Cabezudo, el director de Historias de Usera, fue quien me dio mi primer trabajo en Madrid hace ya 12 años... Fue en una obra que se titulaba Desmontando a Shakespeare, dirigida por Hernán Gené, en la sala Kubik que Fernando fundó en el barrio de Usera. Desde entonces allí siempre estrené mis proyectos y cuando el pasado año Fernando decide cerrar la sala no lo quiso hacer con un acto triste sino montando esta obra con la que contó con los actores que habíamos estado vinculados a la sala como Inma Cuevas, que ha conseguido el premio a Mejor Actriz de Reparto también por este trabajo, y como yo", explica.

Con Historias de Usera el actor ha recordado su pasado y ha conseguido un nuevo impulso para seguir trabajando en su presente y su futuro que se divisa halagüeño. Así, si la celebración del premio no se pudo alargar demasiado porque en la mañana del martes le esperaba la grabación de la serie que se emite en Cuatro, Troncoso también acaba de llegar, prácticamente, de Vietnam del rodaje de la película Thi Mai, dirigida por Patricia Ferreira y protagonizada por Dani Rovira, Aitana Sánchez-Gijón y Carmen Machi, donde también participa otra gaditana, la actriz Ana López Segovia "una buena amiga que, de hecho, me acompañó en la gala de los Premios de la Unión de Actores", apunta el actor.

Actor y también director teatral - "actuar, dirigir, escribir, recibir consignas, emitirlas... todo suma, todo enriquece", dice-, Troncoso también está al frente de la compañía La Estampida donde dirigió a sus compañeras Alicia Rodríguez y Belén Ponce de León (Mejores actrices ex aequo en el Festival de Artes Escénicas de Sevilla) en Princesas del Pacífico, que obtuvo dos nominaciones en los Max y que se pudo ver en Cádiz el pasado año. "Pues con La Estampida también estamos ahí con nuevos proyectos. Así, en mayo estrenamos un espectáculo unipersonal, Igual que si la luna, protagonizado por José Bustos y creo que en junio también estrenaremos Lo nunca visto, donde además de Ana y Belén también estará Ana Turpin", adelanta.

No para, "y que dure", desea Troncoso, que se lamenta de que la pequeña cruz de la moneda de su buena fortuna es no poder venir a Cádiz todo lo que desearía. "Me da mucha pena no vivir en Cádiz pero siendo actor, dedicándote al mundo de la interpretación en general, Cádiz es el mejor sitio para volver siempre pero no para estar, no para tener trabajo más o menos continuado o una compañía estable, ¡ojalá! Pero, eso sí, ser gaditano en Madrid o cualquier parte siempre es un grado. Uno siempre lleva ese traje puesto", se enorgullece.