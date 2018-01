La sabia madurez de la esculturaLa absoluta majestad de la pinturaGuiños estructuralesEl CAC de Málaga, referencia absoluta

La programación del CACMálaga continúa por esos trascendentes derroteros donde las exposiciones de artistas importantes se suceden ofreciendo una realidad artística llena de entusiasmo creativo y posibilitando los más felices encuentros con lo mejor del arte contemporáneo. La capital de la Costa del Sol se ha convertido ya en un absoluto referente nacional y su importancia es tan manifiesta que parece haber dejado de ser noticia. En esta entusiasta dinámica que encontramos en la ciudad andaluza, el centro que dirige Fernando Francés es un auténtico mascarón de proa cuyas muestras son abanderadas de todo lo que ocurre artísticamente en Málaga.

En esos segmentos de máximos, el antiguo edificio del Mercado de Mayoristas malagueño -aparte de las muy significativas exposiciones con la colección permanente y esa otra que, con el nombre de Neigbours II, acoge a los artistas vinculados al esclarecedor programa expositivo del CACMálaga- presenta tres muestras de muy importantes artistas; autores de muy amplio espectro que llenan una parcela extensa de la creación artística española, aquella que se extiende entre las últimas décadas de la anterior centuria y los primeros años de este siglo.

Ha sido uno de los pocos escultores que ha puesto mucho sentido en una parcela artística que, en los últimos tiempos, se ha visto con pocos atractivos. Francisco Leiro es un escultor escultor, manipulador absoluto de la materia plástica, trabajador de la forma, constructor de realidades extremas y uno de los pocos que, todavía, plantea la escultura con una gramática tradicional, una sintaxis rigurosa y una semántica portadora de justos planteamientos significativos.

Fernando Francés ha escogido para esta exposición malagueña una serie de grandes obras que plantean, sin ningún revés, el ideario de un artista único, autor de un lenguaje personal e intransferible. El particular universo Leiro se nos hace presente con esas obras de poderosísima estructuración formal, de contundente materialidad y portadoras de una realidad que trasciende mucho más allá de lo que la figuración concreta patrocina. En los espacios principales del centro nos encontramos con la potencia visual de la obra del artista pontevedrés, con ese planteamiento formal vehemente donde la madera ejerce su máxima función expresiva. Obras de gran formato que acentúa el poder extremo de la materia, trabajo escultórico de gestos, en el que la potencia de la forma es inherente a la propia realidad de la obra. Francisco Leiro nos adentra en muchas parcelas, se vale de la historia, de la literatura, del arte y, sobre todo, del más absoluto entorno social para, en sus esculturas, atrapar la esencia de una realidad a la que el escultor gallego imprime un especialísimo halo de fortaleza plástica.

En sus obras nos encontramos aspectos de una sociedad que Leiro, en esa potencia estructural, matiza bien para dotarla de unos esquemas metafóricos, bien para subrayar sus máximos existenciales, bien para indicar ciertas alegorías de una sociedad a la que él impone sabias y contundentes posiciones.

Las esculturas de Francisco Leiro son hitos de una plástica extrema; poderosísimos retazos de una realidad que el artista quiere extremar para ahondar sus abiertas dimensiones, las estéticas, las materiales y aquellas otras que nos sitúan en una realidad social expectante y llena de matices.

La segunda gran exposición en el CACMálaga nos lleva hasta los pulquérrimos espacios pictóricos de Ignacio Tovar, el pintor sevillano uno de los máximos artistas abstractos españoles; aquel que, desde hace varias décadas, viene realizando una pintura esencial con el referente esclarecedor de aquel expresionismo abstracto americano en el que las superficies coloristas marcaban los emocionantes discursos de la forma pictórica.

La exposición, rigurosa, pulcra, diáfana y llena de esencialidad, nos conduce por el más estricto sentido del abstracto: manifestar por medio del color una emoción, una sensación, un sentimiento. Ignacio Tovar, con un dominio absoluto de los modos pictóricos, con un exacto tratamiento de los pigmentos y sus vibrantes tonalidades y una acertada disposición en sus estructuras, nos sitúa por unas estancias formales con la materia disponiendo el espíritu para inesperados encuentros. En este caso, el pintor de Castilleja de la Cuesta nos adentra por el fascinante mundo del flamenco y sus privilegiados intérpretes, con obras a las que titula con nombres importantes de esa modalidad artística. Manejando la realidad plástica, los intangibles postulados del color, el misterio de su simbología, el artista plantea unos desarrollos formales, construidos para que éstos formulen unos desenlaces materiales especiales, con las texturas y los cambiantes ritmos del color creando matizaciones cromáticas que inciden poderosamente en unos campos cromáticos que interactúan y marcan rutas de imprevistas sensaciones.

Lo mismo que en el flamenco, en la obra de Tovar la realidad rompe sus estructuras. La pintura del artista sevillano posiciona estamentos mediatos; sus puros campos de color desencadenan una realidad plástica mayor; la infinita expresividad de las gamas desborda sus estructuras físicas para adentrarse por los ilimitados horizontes de una plástica que nos hace aventurarnos por los esquemas de la más apasionante emoción plástica.

No es el mejor tiempo para la pintura abstracta. Entre los artistas de la última generación no es fácil encontrarse con buenos hacedores de pintura pintura, con esos que buscan las posiciones reduccionistas de lo no imitativo y que marcan espacios de poderosa plasticidad. El pintor sevillano Rubén Guerrero es de los pintores que más sabiamente se adentran por los horizontes reflexivos de la pintura. En la presente exposición, Familias mínimas (rojo, amarillo y azul), nos encontramos con una realidad plástica abrumadora. En ella el desarrollo pictórico, sus elementos, sus funciones, hasta sus estructuras físicas protagonizan una pintura sutilísima en la que lo mínimo plantea absolutos máximos. El artista nos realiza una reflexión sobre la realidad pictórica, sus simples fórmulas compositivas y sus meros desenlaces estructurales.

Rubén Guerrero recrea los estamentos de la propia obra. El espectador se encuentra ante la disposición estructural de cada obra. Parece como si el espacio pictórico ofreciese su marcas, enseñase sus elementos distributivos, sus áreas compositivas. Por eso existe una especie de guiño cómplice a través del cual el autor muestra las posiciones ambiguas de su trabajo, creando expectación y hasta dudas.

En la pintura de Rubén Guerrero nos encontramos con la magia del proceso, con los escuetos sistemas que estructuran la obra, con los parámetros de una realidad pictórica que ejerce su máxima función plástica. Una pintura que genera emoción y que plantea los mínimos máximos de una pintura a la que se le ha extraído todas sus marcas narrativas para dejar sólo los más escuetos sistemas distributivos.

El CACMálaga nos vuelve a situar en los máximos estamentos artísticos. Como es norma habitual lo más selecto del arte encuentra acomodo en un espacio museístico que es verdadera referencia. De nuevo, Málaga se convierte en estación de destino para encontrarnos lo más selecto del arte contemporáneo.