Villancicos de toda la vida en la iglesia del Carmen

En clave de Navidad vuelve con un variado repertorio navideño que cerrará el ciclo En clave de Navidad, de la mano de la Ensemble Stella Maris. Villancicos tradicionales españoles y populares de toda la vida sonarán a lo grande en la última cita que tendrá lugar en la iglesia del Carmen, a las 20.30 horas.

Un repertorio expresamente preparado para la presente edición, que tuvo un pre estreno hace unos días en Las Carmelitas de El Puerto y que cuenta con varias versiones realizadas por José Luis López Aranda, entre las que figuran Noche de Paz, de Joseph Mohr, Holly Jolly Christmas y We wish you a merry Christmas.

Un completo programa colmado de todos esos villancicos que no pueden faltar en la Navidad, en un repertorio en el que irrumpen dos motetes del Renacimiento como Oh Virgen/ Pastor, quien Madre Virgen, de Francisco Guerrero.

Aparte del cante conjunto, también realizarán algún solo cada uno de sus integrantes, a los que se suman con motivo de las fiestas navideñas la soprano Almudena Calle y el clarinetista José Carlos Domínguez.

Con ésa son cinco las ediciones que la Ensemble Stella Maris participa en En clave de Navidad, prácticamente desde la fundación del grupo, explica Toñi Martínez, la coordinadora. Se trata de una iniciativa benéfica (en favor a Cáritas) puesta en marcha por Diario de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz en colaboración con Cajasol.