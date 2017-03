Vida de celulosaReflejos, sombras

La ficha 'Nuevas lecturas compulsivasa través del espejo' Félix de Azúa.Círculo de Tiza. Madrid, 2017. 320 páginas. 24 euros Varios Autores.Antología a cargo de Andrés Ibáñez. Atalanta. Vilaür, Gerona, 2016. 392 páginas. 25 euros

Como articulista de los llamados de opinión, Félix de Azúa es un polemista brillante que se ha mostrado muy crítico con la deriva reaccionaria de la izquierda o las pretensiones totalitarias del nacionalismo, al que como Savater se ha enfrentado abiertamente. También suele lamentar la decadencia de la alta cultura, el descrédito de la universidad o el abandono tal vez irreparable de la tradición humanística, pero no son propiamente los temas, que tratados por otros pueden sonar consabidos o hasta enojosos, sino su forma de abordarlos -incisiva, chispeante, en la línea batalladora de los philosophes- lo que lo ha convertido en una voz de referencia, menos melancólica que risueña y en todo caso diferenciada de la de quienes se han resignado a la fatal autocomplacencia de los tonos apocalípticos. Es en el terreno del ensayo, sin embargo, donde Azúa, autor de obras ineludibles como Baudelaire y el artista de la vida moderna o el Diccionario de las artes, a las que podrían sumarse las tres entregas de su falsa autobiografía, se ha situado como uno de los grandes cultivadores contemporáneos de la prosa de ideas. De su larga trayectoria como escritor en periódicos o revistas han surgido varios volúmenes recopilatorios, pero hay uno de ellos, Lecturas compulsivas, editado por Ana Dexeus en 1998, que merece un lugar de honor entre sus fieles por ocuparse sobre todo de literatura, siendo no sólo un personal inventario de predilecciones -nacido del entusiasmo, como explicaba el autor, para provocar el entusiasmo- sino también una excelente muestra de la capacidad de la crítica para transmitir -para contagiar- el placer estético.

Casi veinte años después de la aparición de las anteriores, las Nuevas lecturas compulsivas de Félix de Azúa -editadas esta vez por Andreu Jaume, que ya hizo lo propio con los artículos políticos reunidos en Contra Jeremías- se presentan agrupadas en cuatro bloques dedicados a la poesía, la narrativa -"novelas, cuentos, memorias, crónicas"-, el ensayo y la práctica misma de la lectura, sección esta que se cierra con la transcripción del discurso de ingreso en la Academia donde Azúa ocupa el asiento del medievalista Martín de Riquer, a quien rinde homenaje como inspirador indirecto de su novela Mansura. Con razón dice Jaume que el volumen es el complemento idóneo a las aludidas entregas autobiográficas, que prescindían de los datos relacionados con la "vida biológica y social" para abordar, como afirmaba el autor en la segunda y recuerda aquí, la "vida de celulosa" que conceden los libros y convierte a los lectores compulsivos en voluntarios enfermos crónicos, gozosas víctimas de un mal rebelde e intempestivo que se refiere no al soporte, sino a la "voluptuosidad suprema del lenguaje".

Deja este libro, entre glosas o entre líneas, una lúcida reivindicación del hedonismo

Admiramos al Azúa polemista aunque no coincidamos siempre o en todo con sus juicios, pero el crítico de arte o literatura -que por otra parte no deja de razonar como ciudadano- es sin duda un maestro que muestra su talento también en la distancia corta. Las páginas dedicadas a Casanova, Hölderlin o Proust, sobre los que se ha escrito tanto, pueden ejemplificar, entre tantas otras, la forma en que el comentario de ocasión puede transformarse en una pieza con interés autónomo, como ocurre siempre en estas Lecturas. Las armas de Azúa son las que en todo tiempo, desde el padre Montaigne, distinguen a los genuinos ensayistas: la inteligencia, un saludable escepticismo y una dicción clara, alejada de la grandilocuencia o la oscuridad gratuita, cualidades a las que el autor añade la sabia alternancia de registros cultos y conversacionales, el elegante fraseo y la ironía con la que suaviza cualquier amago de contundencia. Tras el "empacho teórico" de la segunda mitad del siglo XX, como lo califica en el artículo dedicado al señor de la Montaña, se agradece una perspectiva que va directamente a los textos y nos deja, entre glosas o entre líneas, una lúcida reivindicación del hedonismo.

En la línea de aquellas otras antologías temáticas que su fundador promovió en la antigua Siruela, esta nueva y no menos excelente de Atalanta, al cuidado de Andrés Ibáñez, rastrea la huella que los espejos han dejado en la literatura universal -en la narrativa o el ensayo, aunque la colección aparezca presidida por uno de los Sonetos a Orfeo de Rilke, el que cierra aludiendo a la "claridad del Narciso liberado"- como una de las imágenes más ambiguas y poderosas del repertorio simbólico, incesantemente reelaborada y portadora de significados que se refieren -ya desde las Metamorfosis de Ovidio, el primero de los antologados- al ensimismamiento, el enigma de la identidad, la duplicación halagadora o monstruosa o el acceso a realidades o mundos otros. Sean los de bronce o cobre, turbios o medio opacos, en los que nos miramos durante siglos o los posteriores cristales con azogue de propiedades casi sobrenaturales, los espejos -también los hubo de agua o de piedra- devuelven la propia imagen o la apresan o conducen, como puertas o ventanas, a no se sabe dónde.

La generosa introducción de Ibáñez, que no elude la evocación autobiográfica y vale por una completa monografía, repleta de pistas no recogidas en la selección, trata en profundidad de un motivo que como es sabido fascinó a Borges -inevitablemente citado y representado, junto a su cómplice Bioy- y ha perseguido al antólogo desde su juventud, hasta convertirse en una obsesión que tiene que ver con los reflejos, pero también con las sombras. Lo maravilloso da el tono general de una antología en la que aparecen románticos (Hoffmann, Poe), simbolistas (Schwob), maestros del horror o la fantasía (Lovecraft, De la Mare) o modernistas (Woolf), entre otros autores menos conocidos -impagables las inquisiciones históricas de Rank, Ley o Baltrusaitis- que inciden en lo que la condición especular tiene de inquietante. Pensamos que somos lo que vemos y siempre cabe el temor de que aparezca lo que no puede verse.