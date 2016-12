Viaje de la Ensemble Sparus por la historia del villancico gaditano

La Ensemble Sparus Aurata presenta esta tarde un concierto muy especial, la historia de villancicos "no conocidos" e interpretados en Cádiz desde el siglo XIX hasta la actualidad. Un viaje en el tiempo que en la iglesia de San Juan de Dios ofrecerán Jorge Enrique García Ortega, director de la formación -y también del conjunto vocal Virelay- y Sandra Massa Santos, organista de la Catedral gaditana. "Son canciones de Navidad de las que hay constancia que se han cantado en Cádiz y que proceden bien del Archivo de la Catedral -como Ego ex ore Altissimi de Gálvez-, dos obras de Marcelino Díez que cantaba de pequeño en la Escolanía Añil de Cádiz sobre textos de Lope de Vega e incluso estrenaremos una pieza de Daniel Muñoz -Et Jessum- que hemos sacado de la Salve Regina". También desgranaran temas del repertorio de villancicos del coro de las monjas de las Reparadoras, "que en su biblioteca tenían música manuscrita del siglo XIX, inlcuidos algunos villancicos que se prohibieron en la dictadura por su lenguaje operístico".

Un repertorio muy trabajado y documentado y salpicado de temas "muy elegantes" con influencia de composotores de la talla de Verdi, Rossini o Bellini. "En Cádiz había mucho gusto por la ópera, un público muy aficionado", destaca García Ortega.

El concierto, elaborado ex profeso para este ciclo benéfico que organiza Diario de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz en el que se estrenan, En clave de Navidad, se repetirá el 4 de enero en la iglesia del Rosario a beneficio de Museke y dedicado al compositor Telemann.