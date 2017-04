-¿qué imagen suya refleja las proyecciones escogidas para su retrospectiva que se han podido ver en el festival?

-Pues se ha visto el camino de una persona que, en realidad, busca contar historias de forma artisística porque para mí lo más importante es el lenguaje del arte. No veo el cine como un medio simplemente para contar historias, veo el cine como un medio para unir todas las artes.

-Y, efectivamente, eso se denota en su estilo donde marida muchas disciplinas.

-Es que me encanta experimentar, mezclar géneros y herramientas pero siempre sin perder de vista que es para un espectador que no debe aburrirse jamás, que debe estar emocionado e incentivado. Me gustan los efectos, meter muchas cosas, sí, pero hay que mantener el interés. Hay trabajos que se hacen de experimentación que son interesante pero no para el cine, quizás para una exposición, porque en el cine cambia el tempo.

-En su primer largo, 'Huidas', quizás apostó más por el realismo pero también unió de alguna forma las artes llevando a la realidad la exposición de la protagonista de la película...

-Bueno creo que también hay cosas de mis obras anteriores, de mis señas de identidad, algo de videoarte, de documental... Lo que pasa es que en un largo hay que atender mucho al espectador, un poco lo que te contaba antes. pté por un tempo lento porque la protagonista es oriental y quería recrear en su mirada ese carácter. Y como ella también era fotógrafa y videoartista pues decidimos recrear esa gran exposición del comienzo de la película.

-El arte está presente, pero también la muerte, temas sociales como el maltrato, la inmigración... ¿Hay un tema predominante?.

-Es cierto que hay muchos subtemas por debajo de la historia. Huídas en la historia de un diario de viajes, es un cuento, que es un un formato muy abierto que te permite tener una trama principal, el viaje a sus raíces españolas de esta chica tras la muerte de su padre, pero a la vez me permite contar pequeñas historias de otros personajes que se encuentran con ella. El origen es un poco, La Odisea o El Quijote o El manuscrito encontrado en Zaragoza, una historia principal que da pie a pequeñas historias pero siempre que tuvieran que ver con una denuncia social y muchos aspectos de la realidad. De hecho me he inspirado en gente real a veces, como el personaje de Liberto Rabal, que en cierta manera es un personaje muy cercano a él mismo o el de su abuela, Asunción Balaguer.

-¿La película ha funcionado bien?

-El recorrido de la película ha funcionado a nivel de que se ha distribuido en festivales de todo el mundo y con buenos resultados. Llevamos ya más de 80 premios, el último en Cerdeña. Es una película que tiene un público y que llega, por esa parte estoy muy contenta pero económicamente es un fracaso, un fracaso económico que he tenido que solventar de muchas maneras: alquilando habitaciones de mi casa a extranjeros, haciendo de taxista para grupos de estudiantes... De todo para pagar las deudas que me ha dejado porque pagarlas con trabajo en mi sector, el del cine, la televisión y la comunicación, está muy complicado.

-¿Es más complicado para las cineastas?

-Para la mujer la situación siempre será peor porque soporta las cargas familiares. Quizás haya familias en las que se repartan bien esas cargas pero en mi caso desde luego no. Hacer una película requiere un tiempo y en mi caso siempre me ha costado encontrarlo.