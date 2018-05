Travolta repasa su trayectoria en Cannes con una clase magistral

John Travolta tenía 24 años cuando Danny Zukko le convirtió en un icono con Grease. Cuatro décadas después, el actor estadounidense desgranó ayer en Cannes los secretos de una larga trayectoria en la que dijo no lamentar ningún papel. "No creo en los lamentos, creo en juntarte con todo tipo de gente, observar a la humanidad y vivir la vida al máximo, para que cuando te llegue la oportunidad de volver a actuar tengas más en tu mochila de memorias y experiencias", apuntó en una clase magistral.

El intérprete a quien con cada nuevo éxito se le atribuye un regreso prefiere hablar de reinvención. "No es que no me guste mi propia personalidad, pero me divierte mucho más crear personajes, con muchas capas de comportamiento y distintos aspectos", destacó.

Fiebre del sábado noche (1977), Grease (1978), Mira quién habla (1989) o Pulp Fiction, Palma de Oro en 1994 en Cannes, son algunos de esos roles que le han dejado escapar de sí mismo. Y con ninguno de ellos, recuerda, anticipó el impacto que iban a tener. Con Pulp Fiction pensaba que llevaba a Cannes un proyecto pequeño, para un público reducido, y el máximo galardón del certamen le hizo llegar a un nuevo nivel, "hasta el punto de cambiar la historia del cine y mi historia. Como consecuencia, pude escoger el tipo de película que quería hacer y los directores con los que quería trabajar", recuerda.

Travolta rescató del pasado también un consejo que le dio Marlon Brando: "Cinco años antes de morir, me dijo que nunca debería aceptar una película de la que el director no estuviera enamorado, porque ese amor me iba a permitir actuar a otro nivel".