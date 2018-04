Tomasito y C. Tangana, entre las incorporaciones a Cabo de Plata

La tercera edición del festival Cabo de Plata va tomando ya su color definitivo. Así, ayer mismo la organización anunció las once nuevas incorporaciones al cartel que se materializará en Barbate entre los próximos 5 y 7 de julio.

Un cartel donde destacan los nombres del siempre sorprendente e incombustible artista jerezano Tomasito y el del rapero madrileño en boga en los últimos años, C. Tangana.

Además, formaciones como Green Valley, Sexy Zebras, No Me Pises Que Llevo Chanclas, Les Castizos, Space Elephants, The Zombie Kids, Dellafuente, Shotta y Recycled J también se suman a la oferta del festival de la Costa de la Luz que ya contaba con otros nombres de primer nivel como los de Steve Aoki, Juanito Makandé, La Raíz, Miguel Campello, SFDK, Natos y Waor, Tote King, Morodo & Okoumé Lions y Lágrimas de Sangre. Esto supone alcanzar ya la cuarentena de grupos confirmados para esta tercera edición de Cabo de Plata. Y todavía quedan muchos nombres por desvelar, según la organización.

Artistas que se darán cita a lo largo de cuatro jornadas de acampada a orillas del Atlántico y tres días de conciertos de música rock, mestizaje, reggae, hip hop y flamenco fusión en un entorno único. Flamenco fusionado con funky, lo mejor de la escena dub y reggae en español, trap, hip hop, power rock, electrónica de vanguardia, fenómenos a los platos y hasta los referentes del agropop para esta nueva tanda de artistas que se suman a un festival que no para de crecer.

De esta forma, Cabo de Plata alimenta su fama edición tras edición, y este año se espera superar la afluencia de la segunda edición que, a su vez, mejoró los datos de la primera que, recordemos, fue récord de público en un evento de estas características en su estreno. Así, más de 30.000 asistentes disfrutaron de la primera y segunda edición causando un gran impacto económico en la zona que la organización valora en más de 10 millones de euros.

Las entradas para la tercera edición de Cabo de Plata ya están a la venta desde 27,50 euros (más gastos de gestión) tanto en la web del festival (www.cabodeplata.com) o en la de ticketea (www.ticketea.com)