'The Square' se burla en Cannes de la hipocresía del mundo occidental

El realizador sueco Ruben Östlund se adentra en The Square en el mundo del arte como sátira de la sociedad occidental en un filme que compite en Cannes y que está lleno de momentos y elementos surrealistas que hacen de esta película algo "diferente", como reconoció la actriz Elisabeth Moss.

Ese era además el objetivo de Moss, conocida por series televisivas como Mad Men o The Handmaid's Tale, que aceptó participar en esta película, recibida con risas y aplausos en el festival, porque era "un desafío increíble" e iba a hacer algo fuera de lo que hace normalmente.

El director, que triunfó con su anterior 'Tourist', sitúa esta vez la acción en el mundo del arte

Junto a ella, otros dos rostros televisivos, el británico Dominic West (The Wire, The Affair) y el sueco Claes Bang (The Bridge), en un filme que ni el director ni sus actores quisieron calificar de político, aunque reconocieron que trata "de la hipocresía de la forma de vida occidental".

Bang interpreta a Christian, el director de un museo de arte moderno de Estocolmo, un hombre de éxito al que roban el móvil y la cartera en una escena digna del mejor teatro del absurdo. Su reacción ante este robo se aleja totalmente de lo que se espera de alguien en teoría centrado, de éxito y con autocontrol, lo que le permite a Óstlund criticar sin piedad la aparente perfecta y armónica sociedad sueca.

Así como el mundo del arte en el que se mueve el protagonista y en el que hay personajes como Julian, el artista al que interpreta West; Anne (Moss), una periodista que no entiende las descripciones de las obras artísticas más modernas y que tiene un chimpancé como mascota; u Oleg (Tierry Notari), que hace performances simulando ser un simio. "Si yo me encontrara con esos artistas tendría miedo", aseguró entre risas West.

Para su personaje se inspiró en artistas reales que no quiso citar, aunque apuntó dos pistas, el nombre (Julian) y el hecho de que siempre viste pijama, algo habitual en el neoyorquino Julian Schnabel.

Östlund, que se llevó el premio del jurado de la sección Una cierta mirada de Cannes con Tourist (Fuerza mayor), parece muy exigente con sus actores, algo destacado por Moss y Bang. "Busca la verdad y la honestidad en cada escena. Incluso cuando crees que lo has hecho bien, luego sigues durante siete u ocho horas más", dijo Moss, que agregó entre risas: "Es cansado pero vale la pena".