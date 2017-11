Terrorífico amarillismo

Oscura e inquietante, como su protagonista, Nightcrawler (2014) no es una película de terror, pero da miedo. Da tanto miedo como los ojos grandes como bocas con los que Jake Gyllenhaal se come la pantalla. Tanto miedo como dan las almas perdidas en la noche eterna en la que viven los que no le encuentran sentido a la vida. Tanto miedo como si, pongamos, un sociópata creyera encontrar su lugar en el mundo trabajando como reportero nocturno de sucesos para televisión. Sí,ese miedo... Un miedo ficticio que bebe de la purita realidad.

Porque tras la historia que propone la antepenúltima película del ciclo Visiones del Oficio, organizado por Diario de Cádiz para celebrar su 150 aniversario, se materializa una crítica feroz al sensacionalismo y al todo vale que el director Dan Gilroy se encargó de firmar brillantemente en su debut cinematográfico. Un estreno por todo lo alto gracias a su propia destreza y, cómo no, a la escalofriante actuación de Gyllenhaal que atrapa al espectador desde su primera escena.

La cinta es tan oscura e inquietante como la brillante actuación de Jake Gyllenhaal

En Nightcrawler el actor que saltó a la fama con Cielo de octubre, y que se ha ganado por derecho propio su lugar en la historia del celuloide, por encima de su apellido de alta alcurnia cinematográfica, se mete en la piel de Lou Bloom, un apasionado y extraño joven que no consigue encontrar un empleo ni una vocación. La revelación le sobreviene cuando se convierte en testigo de un accidente y descubre el mundo televisivo del periodismo de sucesos nocturnos. Así, Bloom intentará hacer dinero llegando a los escenarios de crímenes o accidentes antes que ningún otro reportero para fotografiar lo sucedido y vender las imágenes al mejor postor.

Rene Russo y Riz Ahmed (otro de esos actores de ojos enormes que tan pronto son tiernos como se tornan letales) acompañan a la perfección a Gyllenhaal en una película que también embarcará al espectador en un viaje repleto de miserias y perversiones amplificadas, sí, por los medios de comunicación pero no por ello inexistentes fuera de las cámaras.

