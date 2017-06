"Siempre trabajo esa línea abstracta donde el espectador es parte activa"

Marcos Morau vuelve al Teatro Falla cinco años después al frente de su compañía La Veronal para clausurar el Festival Cádiz en Danza. Lo hace con su espectáculo Voronia, con el que se traslada hasta a la cueva más profunda del mundo para mostrar que el infierno está más cerca de lo que creemos. Lo hemos diseñado nosotros mismos.

-'Voronia'. Es la cueva más profunda del mundo. ¿Es su última representación del mal?

-Voronia es nuestro punto de partida y representa el mal. En La Veronal partimos de países o lugares para desarrollar una idea. Buscamos en la Biblia o en la Divina Comedia el infierno, que ubicamos en el lugar más profundo, en el núcleo, en el interior. Así que decidimos buscar el lugar más profundo dentro de la tierra y éste es Voronia, en Georgia, cerca de Rusia. La cuestión es que no hace falta irse a ningún sitio porque el infierno está presente y lo hemos diseñado nosotros mismos. Y ésta es la línea de nuestro trabajo.

-¿Y cómo se transmite este concepto ante el público?

-El trabajo se lleva a cabo en dos líneas. Una más abstracta e intuitiva, donde el espectador necesita completar la imagen en su mente y otra más teatral, donde ve y entiende de forma directa lo que sucede. Y lo hacemos en un salón, una celebración en la que hay un ascensor y los presentes van bajando, descendiendo hasta Voronia. Pero cuando llegamos a esa cueva profunda hemos pasado por alto muchas cosas y comprobamos que no hace falta bajar ahí abajo. Para representar mejor la idea aparece un niño que ilumina la grada para dejar ver que lo que encuentra es este mundo en el que vivimos. Siempre juego con esa línea abstracta y teatral donde el espectador es parte activa, va traduciendo lo que ve y asimila.

-Esto viene a desmitificar lo que cuenta la Biblia y las religiones. El infierno no anda nada lejos...

-Sí, trabajamos con el discurso de la religión, que se dedica a decirnos qué está bien y qué está mal. Y hacemos referencia a las religiones, a las manías estas antiguas de santiguarse, ceremonias y rituales.

-La Veronal siempre viaja a lugares con su obra. ¿Es una especie danza geográfica?

-No es mi intención. La Veronal tiene varios trabajos en los que toma a varios países, pero nunca los describen, no documentamos, no somos periodistas. Encontramos la idea y el lugar y usamos este mundo para crear otro mundo.

-¿Entonces usa guiños que sirven de referencia real antes de trasladar al público a su terreno más simbólico?

-Sí, jugamos con el imaginario colectivo para diferenciar. De Rusia, Siena, Islandia... Y es que me considero muy espectador, de modo que cuando voy a ver algo necesito referencias para descontextualizar y llevarlo a donde quiero. Es lo más amable.

-¿Y cómo son estas referencias de Voronia?

-Voronia es la cueva conocida más profunda del mundo. Está en Georgia y parte de la música del primer acto hace referencia a la música tradicional de allí. Todo lo demás hace referencia a la religión y al mal.

-¿Viaja a estos lugares?

-A veces sí y a veces, no. Antes de hacer el trabajo y después. Y es mejor después. Me gusta tener un trabajo de campo extenso, para no ser inoportuno, pero también desaprender, pues no hago un trabajo documental. A Voronia no he ido y tengo ganas, pero está en una zona conflictiva, en Chechenia.

-¿Cómo es el trabajo con el equipo de La Veronal?

-Originariamente La Veronal se creó con gente de todas las disciplinas artísticas, pero ahora no. Ahora trabajo con dramaturgos que me ayudan a construir la idea, a aparte de los bailarines, que son muy importantes y parte activa del proceso. No soy bailarín, estoy en un mundo que no me pertenece, pero tengo gran interés en el movimiento, que me fascina, y en los cuerpos.

-¿En qué le ha beneficiado el Premio Nacional de Danza?

-Pues al principio fue un susto pues tenía 31 años y porque me suponía mucha responsabilidad. Pero desde entonces hemos sido más visibles en España porque siempre nos han conocido en el extranjero, pero no aquí. Así que el premio nos ha beneficiado y me ha supuesto una inyección de gasolina para continuar con el camino.

-¿Es más complicado en España?

-Es muy español eso de que nadie es profeta en su tierra y es cierto. Hasta que no demuestras en el extranjero y hasta que la crítica internacional no te avale, cuesta mucho que te tomen en serio. Hay talento, ganas. Pero no hay infraestructura, ni tejido, ni apoyo económico, ni visibilidad, ni educación. La gente que nos dedicamos a la danza somos unos valientes porque realmente hay que estar bien armado, aunque somos muchos los que luchamos por intentar cambiarl a situación, que va mejor. Cuando viajo fuera y veo teatros de pueblos pequeños llenos pienso que algo hemos hecho mal en España.

-¿Cuáles son ahora sus proyectos?

-Pues muchos, pero así resumidamente, la compañía seguirá girando por Praga, Copenhague y Corea, tras lo que trabajaré para la Compañía Nacional de Gales y viajaré a Pekín por un encargo. A mi regreso, con La Veronal, presentaremos una coproducción internacional, cuyo estreno mundial será en junio de 2018.