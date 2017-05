"Seguiré cantando y escribiendo sobre todo aquello que me inquiete"

Cuando se lo dijeron estaba en una reunión en la oficina. Y en cuanto terminó no dudó en comprobarlo. "¿Que las entradas de las tres fechas se vendieron por internet en 20 minutos? Habrá sido un error del sistema o algo, pensé, pero no, estuve haciendo unas llamadas y lo confirmé. Imagínate. Tres días en Cádiz y Cádiz me respondía así...". Vanesa Martín, malagueña hasta la médula, dice Cádiz y dice amor. "Cádiz es mi debilidad, soy una enamorada de vuestra tierra por eso cantar allí, y en el Falla, uno de los teatros más importantes de este país, es un placer, es un honor y es un privilegio para mí", dice contundente la compositora que escribe a tumba abierta, que escribe como vive, y vive como canta.

"No lo entiendo de otra manera, soy muy impulsiva componiendo, no hay hábito, hay visitas de las musas. Si viene la ola la surfeo y si no viene, a casita", ríe la creadora, la Mujer océano -como el título de su primer poemario- que no puede separarse del bolígrafo, de la guitarra, "y del mar". "Suena a topicazo pero no lo es para nada, y eso lo sabemos los que hemos nacido cerca del mar, lo necesitamos para respirar", acierta.

"Cádiz es mi debilidad (...) es un placer, es un honor y es un privilegio para mí cantar en el Falla"

Por eso siempre vuelve a casa, "a Málaga, a Cádiz, a Tarifa, donde paso buena parte de mi tiempo libre, de mi ocio", confiesa la artista que esta noche, y las dos que le siguen, promete una entrega "incluso más allá del 200%, que es lo que normalmente doy en mis conciertos" porque "toda la entrega de la gente y cómo han respondido a la llamada merece todo mi respeto, mi alegría y mi amor; ha sido como una inyección de adrenalina brutal", se emociona Martín que contempla -y espera saborear- estas tres noches de Falla como "un bombón" que corona el festín del que ha disfrutado en Latinoamérica.

"La gira latinoamericana ha sido estupenda. Chile, Argentina, México, que era la primera vez que íbamos y se agotaron las entradas en una semana... Me he sentido muy querida, muy arropada, muy respetada y cerca de casa a pesar de la distancia. Y ahora regreso con mi primer concierto en España, ¡y es en el Falla!", se congratula la artista que viene a presentar su último trabajo Munay.

Munay es una palabra quechua, un precepto seguido por las comunidades andinas que "no podía encajar mejor con la filosofía de vida" que practica Vanesa Martín desde que tiene "uso de razón" , defiende. El amor del creador por la creación, el amor a la naturaleza, a uno mismo y al prójimo. Eso es munay. "Es practicar el respeto, la tolerancia, que cada uno sea como quiera ser, que intentemos juntarnos más que separarnos y no levantar fronteras absurdas y que seamos más universales y el amor sea el motor que mueva el mundo y no en un sentido cursi sino en un sentido amplio, en el sentido de la libertad", en palabras de la artista.

Y al munay se remitió y al munay se agarró para encontrar "esa serenidad loca" que se necesita para salir, de nuevo, victoriosa tras un trabajo tan definitivo como Crónica de un baile. "Ese disco me hizo crecer mucho a nivel profesional, entonces, de repente cuando te toca ponerte con un trabajo nuevo pues te invade el respeto y el vértigo, pero el ansia de superación también te da energía y, sobre todo, pensar que las canciones son como los colores, a cada uno le gusta la que le gusta, así que al final tomé la decisión de limitarme a disfrutar cada una de las canciones que iban a ir en Munay y vestirlas de la manera que yo tenía pensada, sentida y que mi cuerpo me pedía, y a que el equipo de trabajo fuera maravilloso y que pudiéramos disfrutar en el tiempo libre porque son muchas horas de estudio y de convivencia y creo que todo ese buen rollo y esa magia ha calado en Munay y ha hecho que suceda todo lo que está sucediendo", reflexiona.

Y sucede, y se suceden, carteles de no hay entradas, firmas multitudinarias de discos, el Diario Munay, el tema principal de la serie de Netflix Las chicas del cable... ¿Esperó todo esto cuando giraba de sala en sala acabadita de llegar a Madrid en 2003?, preguntamos. "No, la verdad que no, nunca he pensado en esas cosas. Yo siempre he pensado en el aquí y en el ahora. Nunca pensaba en el futuro cuando me buscaba la vida por los locales de Madrid y menos que algún día iba a hacer noches en el Falla, el Ópera en Buenos Aires, el Liceo en Barcelona, las Ventas en Madrid... Para nada, yo lo que quería es que la cosa fuera yendo bien y ya, ir poco a poco", responde.

Y su fórmula, tan vieja como el tiempo, subir peldaño a peldaño con pasos inspirados en la ecuación trabajo + talento, obtuvo resultados. Mostrándose escribiendo, sin más exhibición que un puñado de canciones, melodías e inquietudes. Porque Vanesa Martín habla y canta al amor y al desamor, pero también escribe a los temas que le preocupan. El drama de los refugiados, la fugacidad del tiempo, la infancia y la igualdad entre hombres y mujeres basamentan muchas de sus canciones y de los poemas de Mujer océano, aquel proyecto de libro que le ofreció la editorial Planeta al que respondió con una negativa, que terminó aceptando y que le ha llenado a nivel personal "de una forma que nunca hubiera imaginado", tanto que se plantea "más adelante" seguir ahondando en su vertiente literaria. "Lo que sí te puedo asegurar es que, pase lo que pase en el futuro, yo seguiré cantando y escribiendo sobre todo aquello que me inquiete", promete.