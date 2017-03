Sangre y literatura en las venas

Los Claustros de Santo Domingo acogerán este mediodía en Jerez la presentación de un nuevo libro publicado por Renacimiento, que cuenta con la edición de Enrique García-Máiquez. Tu sangre en mis venas. Poemas al padre recopila una serie de poemas dedicados no a la paternidad, sino al padre concreto, a aquel "cuya sangre corre por nuestras venas", como recoge la solapa del libro. La editora de Renacimiento, Marie-Christine del Castillo, le confió la idea de hacer una antología de poemas al padre. "Lo hizo en los dos sentidos: me la contó y contó conmigo para llevarla a cabo. Era a mediados de 2010 y yo acababa de tener una hija. Soy tan lento para todo que mi mujer y yo habíamos tardado en tenerla -a diferencia del común de los humanos, que echa nueve meses- nueve años. Andaba tan exultante con mi inesperada y esperada paternidad, que tuve que parecerle a Marie-Christine el epítome del padre. Gracias a ese entusiasmo, me encontré también entre los brazos este apasionante proyecto", cuenta Máiquez. Además del autor de la selección, en el acto intervendrán Francisco Bejarano, Rafael García-Angulo, José Mateos, Ángel Mendoza, Inmaculada Moreno Pilar Pardo y Pedro Sevilla.

¿Por qué al padre? "La idea era ir más allá del simple coleccionismo del antólogo temático. Aprovechar para favorecer una reflexión sobre la belleza y la complejidad del papel del padre y su creciente presencia en la literatura actual, no sólo en la poesía, también en la narrativa".

La antología reúne textos de los Panero, Benítez Reyes o Luis Alberto de Cuenca

Poemas al padre cuenta con poemas de Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Leopoldo Panero, Jaime Sabines, Manuel Alcántara, Gloria Fuertes, Aquilino Duque, Francisco Brines, Eugenio Montejo, Juan Luis Panero, Francisco Bejarano, Miguel d'Ors, Leopoldo María Panero, Eloy Sánchez Rosillo, Susana Benet, Luis Alberto de Cuenca, Jon Juaristi, Andrés Trapiello, Vicente Quiriarte, José Cereijo, Felipe Benítez Reyes, Amalia Bautista y José Mateos, entre otros.

La selección de los autores ha seguido un criterio de lectura cronológico, partiendo del comienzo de la poesía contemporánea con el triunvirato de Unamuno, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. "Resulta natural para la poesía y apropiado si se quería resaltar la evolución del tema a lo largo de los últimos años. Por otro lado, me he ceñido a la literatura española, aunque ensanchando las bandas, incluyendo tanto la de Ultramar como la de las otras lenguas españolas", añade. "Entiendo -con las razones del corazón- que es el ámbito real de nuestra poesía, por encima del océano y de las pequeñas barreras de las lenguas cooficiales".

Una labor, un título que para García-Máiquez ha supuesto "un descubrimiento a medida que iba encontrando más y más poemas, de un tema esencial de la poesía española. En lo personal, me ha dado la alegría de poder escribir esta dedicatoria de mi prólogo: "A Enrique García-Máiquez, en mi nombre mi padre y mi hijo". Unirlos en la sangre y en la tinta ha sido una emoción muy íntima que creo que compartirán todos los hijos y los padres que entren en estas páginas".

Y entre tanta satisfacción, el autor encuentra tiempo para esperar que los poemas de un próximo libro se escriban solos y, mientras tanto, remata una antología de aforismos de Chesterton extraídos de todos y cada uno de sus libros.