Los ganadores de Puro Cuatro actuarán en el nuevo Sancti Petri Concert Music Festival

Para aquellos debutantes que busquen un primer trampolín con el que impulsarse dentro del mundo de la música, llega la V edición del concurso de nuevos talentos Puro Cuatro, la marca musical del canal televisivo Cuatro encargada de poner ritmo y sonido a las madrugadas televisivas, que además este año se alía con el Sancti Petri Concert Music Festival.

De esta forma, el ganador del certamen Puro Cuatro, al que los grupos y solistas de pop/rock y dj´s pueden enviar su solicitud hasta el próximo 19 de abril, actuará en la próxima edición del nuevo festival que se celebra este verano en el poblado de Sancti Petri.

Este certamen llega avalado por un éxito rotundo de participación, con más de 1.500 inscripciones en cada edición, y con ganadores como You don't know me, Almas Mudas, Lazy, Hoy Muero Viernes y Glassonion, formaciones cuyas composiciones han formado parte de sintonías y acciones promocionales en producciones de Mediaset España y Cuatro como Supervivientes, Noticias Cuatro, Ángel o Demonio o El líder de la manada, entre otros.

Los dos ganadores, uno por cada categoría, formarán parte del Sancti Petri Concert Music Festival, que del 30 de junio al 30 de agosto celebra su primera edición el poblado chiclanero con un cartel repleto de destacados artistas nacionales como Pablo Alborán, Dani Martín, Rozalén, El Barrio, Pablo López o David Bisbal, entre otros.

Además, la música promocional del spot del concurso Puro Cuatro está firmada por el artista puertorrealeño Gonzalo Hermida, que con su tema Intacto ya despunta entre la escena musical de nuestro país y que también forma parte del cartel del Concert Music Festival.