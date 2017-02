Sánchez Arévalo afea a Rajoy que no felicitara a los ganadores de los Goya

Daniel Sánchez Arévalo lamentó ayer la ausencia de reacciones por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la gala de los Premios Goya, los más relevantes de la industria cinematográfica española. "No le costaba nada haber enviado siquiera un tweet, como hace con los deportistas", señaló.

Sánchez Arévalo ('La gran familia española', 2013) tomó la iniciativa antes del evento de acercarse hasta el Palacio de la Moncloa para regalarle al presidente varios DVD, entre los que estaban una película suya y dos de las favoritas para los premios, después de que este dijera en una entrevista radiofónica en Onda Cero que no había visto ninguna de las cintas nominadas a los premios.

"No tuve ninguna respuesta, aunque he de decir que fueron muy agradables, muy simpáticos --bromeó el cineasta--. Pero insisto en que esto que yo he hecho lo he hecho con cariño, lo he hecho para dos polos opuestos que parece que estamos enfrentados, la gente de la cultura y más concretamente la del cine con el gobierno, que parece que hay una especie de tirantez, un muro infranqueable, que me parece muy absurda. A veces, para recibir un poco de cariño y atención, que es lo que todos necesitamos, también hay que dar. Por eso decidí hacer esto de corazón, con cariño y esperando que algún día diga 'venga, voy a ver Tarde para la ira', ya que ha ganado".

Sánchez Arévalo, que ayer estrenó una nueva obra de teatro, 'Hijos del entendimiento' en Madrid, ha lamentado la falta de reacción de Rajoy (que únicamente retuiteó la felicitación del ministro de Justicia, Rafael Catalá) a quien, a su juicio, "no le costaba nada" haber enviado un mensaje o un 'tweet' al director de la película galardonada como Mejor Película' en los Premios Goya, Raúl Arévalo (primo de Daniel), en el que pusiera "enhorabuena" y "veré tu película".