La Sala Momart de Cádiz acogerá un tributo a Queen

La compañía Moon World trae a la Sala Momart, el próximo 10 de febrero, un nuevo espectáculo de Symphonic Rhapsody of Queen. La nueva producción, totalmente llena de energía, llega a los escenarios después de cinco giras consecutivas con las que se llegó a más de 300.000 personas.

La propuesta inicia su sexta gira como el espectáculo más grandioso que se ha llevado a cabo en torno a la banda británica: cinco cantantes, una rock band internacional y la One World Symphonic Orquestra -en total, un equipo de unas sesenta personas- componen el tour.

We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, Barcelona, Friends Will Be Friends o We Are The Champions son algunos de los grandes temas que Queen hizo sonar en los mejores escenarios del mundo y Moon World rememora. Symphonic Rhapsody Queen es un espectáculo concebido para los amantes de la mítica banda inglesa y del rock con mayúsculas, pero también para quienes disfrutan con la magia de un concierto en vivo lleno de potencia.

Los solistas que darán voz a los temas son la compositora, cantante y actriz estadounidense Patri Russo (vocalista femenina de Meat Loaf); el cantante Tommy Heart; Thomas Vikström (vocalista de la banda de metal Therion); Pablo Perea (voz de la mítica la Trampa) y la soprano Graciela Armendáriz.