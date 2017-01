'Rings', de F. Javier Gutiérrez, llegará a los cines españoles el 10 de febrero

El cineasta cordobés F. Javier Gutiérrez estrenará el próximo 10 de febrero en las salas de cine españolas su nueva película, Rings, la tercera parte de la saga de terror psicológico sobrenatural basada en la novela de Kôji Suzuki. El pasado 1 de enero arrancó en EEUU la campaña de promoción de esta esperada secuela que llegará a la gran pantalla estadounidense el 3 de febrero. Y lo ha hecho mediante clips de vídeo virales. El mismo Gutiérrez felicitó a través de sus redes sociales el año nuevo con uno de ellos en el que se puede ver a Samara, el fantasma y principal personaje de la saga, saliendo por sorpresa de una ventana de Instagram. Rings está producida por Paramount Pictures y escrita por David Loucka, Jacob Aaron Estes y Akiva Goldsman, el ganador del Oscar por Una mente maravillosa.

F. Javier Gutiérrez, director de la premiada Tres días (su ópera prima y ganadora de un Goya y de la Biznaga de Oro en el Festival de Cine de Málaga), que estuvo vinculado durante años a un remake de The Crow y finalmente será productor ejecutivo del proyecto, se estrena así en Hollywood de la mano de una de las sagas de terror más taquilleras del cine norteamericano. Con esto también se convierte en el primer director español a cargo de una franquicia de éxito en Hollywood, antes de que J. A. Bayona se adentre en el universo de Jurassic World.

Matilda Lutz, Alex Roe, Vincent D' Onofrio y Johnny Galecki encabezan el reparto

Rings -que inicialmente iba a llamarse The Ring 3- recupera la historia de The Ring (2002) y sitúa la acción 13 años después de los acontecimientos de las primeras películas. Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki (Leonard en la serie The Big Bang Theory), Aimee Teegarden, Bonnie Morgan y Vincent D'Onofrio encabezan el reparto de esta tercera entrega de la saga de terror que ha tenido un presupuesto de unos 30 millones de dólares.

En esta secuela una joven angustiada por su novio investiga la oscura subcultura que rodea una misteriosa cinta de vídeo, de la que se dice que asesina a sus espectadores a los siete días de haberla visto. La chica decide sacrificarse para salvarle y, al hacerlo, un descubrimiento le hiela la sangre: hay una película dentro de la película que nadie ha visto jamás. F. Javier Gutiérrez ya anunció a través de sus redes sociales que esta cinta sería "algo original, fresco y divertido" y no una simple continuación.

La saga The Ring -cuya primera película fue dirigida por Gore Verbinksi en 2002- logró recaudar 249 millones de dólares en taquilla. La trama giraba en torno a una cinta de vídeo maldita ya que todo aquel que la viera moriría en un plazo de siete días. El estreno de Rings se ha pospuesto varias veces, y la última fecha prevista fue el 28 de octubre, como antesala a Halloween.

F. Javier Gutiérrez (Córdoba, 1973) ha producido los cortometrajes El cuerpo (1998) y Brasil (2001), estrenado en el Festival de Sitges y con el que dio el salto al circuito de festivales internacionales. A Brasil le siguió su primer largometraje, Tres días (2008), que lo ayudó a dar el salto a Hollywood.