Relato de los tres primeros años de reinado de Felipe VI

La periodista gaditana Ana Romero presentará hoy en Cádiz su nuevo libro, El Rey ante el espejo, el primer relato de los tres años de reinado de Felipe VI. Será a las 20.00 horas en la sede de la Fundación Cajasol, la Casa Pemán en la plaza de San Antonio, en un acto en el que también intervendrá la periodista Lalia González-Santiago.

Ana Romero (Cádiz, 1966) realiza así el primer relato de su regencia en El Rey ante el espejo, editado por La Esfera de los Libros. "La obsesión del rey Felipe es que los españoles no sean juancarlistas, felipistas o leonorcistas, en su momento, sino que valoren la institución porque la consideren útil", dice la autora señalando la situación complicada por las circunstancias políticas y por el poco apego de los jóvenes hacia la monarquía, cuya opinión, ahora favorable, puede cambiar en el futuro.

«Si en mi primer libro -Final de partida- el protagonista absoluto fue Juan Carlos I, el anciano rey atrapado en una tormenta perfecta de la que sólo puede salir mediante la abdicación, El Rey ante el espejo es un viaje de vuelta con un sabor menos agrio: hay esperanza en el primer esbozo de Felipe VI a pesar de las múltiples dificultades a las que se enfrenta", afirma la Romero. El Rey ante el espejo llegó a las librerías en enero, y se mantiene desde entonces en las listas de los libros más vendidos de no ficción.

Para la autora, cuatro han sido los retos para Felipe VI en estos cuarenta meses: salvar el trono que heredó de su padre, romper con su hermana más querida, funcionar diez meses sin Gobierno y hacer frente al peligro de la desintegración de España. En la batalla lo acompaña la reina Letizia, la primera consorte plebeya de la historia.

El nuevo Rey se mira en un espejo en el que ve muchas sombras. La de Juan Carlos I, cuyo legado aún fresco se proyecta en una cohabitación difícil con su hijo. La de algunas mujeres que se quedan en el camino, como la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina o Corinna. La de un personaje oscuro, el excomisario José Manuel Villarejo, que busca un tesoro en la carroña real. Hay intrigas y traiciones, desgarros y aciertos en este relato shakespeariano en el que late la hipersensibilidad emocional que rodea a Felipe VI.

"En España -dice Ana Romero- hay falta de balance en este tipo de libros, o haces a todos buenos o a todos malos, yo he buscado el equilibrio. El objetivo no es más que el de mostrar aquello que las cámaras de televisión no nos muestran, pero sin intención ni de encumbrar ni de destruir a nadie".