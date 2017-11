El Reina Sofía explora en una muestra los diferentes mundos de William Kentridge

Cuando era adolescente a William Kentridge le dijeron que para ser un verdadero artista debía centrarse en una sola de las disciplinas que practicaba, dibujo, escultura, teatro, cine. Kentridge fracasó y el resultado de ese fracaso puede verse desde ayer en el Museo Reina Sofía en la exposición Basta y sobra. El propio Kentridge (Johannesburgo, 1955), Premio Princesa de Asturias de las Artes 2017, contó esta anécdota en su presentación a la prensa: "Esta exposición nace de la supervivencia a través del fracaso", aseguró.

Dibujos, collages, maquetas, marionetas, películas animadas y grabaciones de sus montajes de teatro y ópera forman parte de la retrospectiva de este polifacético artista, comprometido social y políticamente y con una mirada crítica al colonialismo y el apartheid.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 19 de marzo de 2018, recoge trabajos como Felix in Exile (1994), un filme de ocho minutos en el que una mujer surafricana cartografía los rastros de la violencia para que no caigan en el olvido, o Ubu tells the truth (1996), su creación más comprometida. Al referirse a estas películas, Manuel Borja-Villel, director del museo, destacado el "anacronismo" que supone que "en una época en la que tener el último gadget electrónico te proporciona la felicidad, un artista se adentre en ese cine preindustrial", con referencias a vanguardistas como Grosz y Nolde, pero también a Goya.

La exhibición del Reina Sofía se vertebra en torno a tres de sus obras de teatro y cuatro de sus óperas, con la peculiaridad de que cada una de ellas da pie a todo un proceso creativo que alumbra o bebe de distintas manifestaciones artísticas. Así, por ejemplo, la película History of the main complaint, que fusiona imágenes internas del cuerpo, rayos X y ecografías, fue una especie de ensayo para su ópera Il Retorno d'Ulisse (1998), en cuyo prólogo alegórico Monteverdi hace que la Fragilidad Humana reconozca el respeto que le debe al poder del Tiempo, la Fortuna y el Amor. En el caso de la obra de teatro Ubu and the truth commission, Kentridge utilizó el personaje de la obra de Alfred Jarry Ubú rey para denunciar la tiranía y la injusticia del régimen surafricano justo cuando se acababa de constituir la Comisión de la verdad y la reconciliación (1996).