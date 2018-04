Recuperados los concursos de Baile por Alegrías y Cante por Soleá de Cádiz

Se da la feliz coincidencia de que este año Cádiz recupera dos de sus certámenes flamencos, uno veterano, el Concurso de Baile por Alegrías de la peña La Perla de Cádiz, y otro que nació para morir rápidamente, el Concurso Nacional de Cante por Soleá de Cádiz de la peña Juanito Villar. Dos iniciativas que vuelven a la vida sin, hasta ahora, ninguna ayuda institucional.

Así, en La Perla de Cádiz y Juanito Villar han optado, en mayor o menor medida, por el apoyo de algunas entidades privadas para dar un empuje económico o algo más de visibilidad a sus certámenes. Lo que no les ha faltado a ninguna de las dos peñas flamencas ha sido éxito en sendas convocatorias puesto que el Baile por Alegrías ha cerrado inscripción con cerca de medio centenar de participantes, y el Cante por Soleá ha reunido a 40 participantes a falta de tres días del cierre de solicitudes.

"Estamos muy contentos porque después de dos años sin hacerlo, al retirarse el apoyo del Ayuntamiento y no tener desde hace mucho tiempo ni a la Junta ni a Diputación, la respuesta de los bailaores ha sido increíble. Tan buena que hasta en esta XIX edición nos vamos a meter en julio", afirma Paco Real, presidente de La Perla, en referencia a que la fase preliminar del concurso terminaba, tradicionalmente, en el mes de junio.

Además, otra de las alegrías para la alegría es que su creciente carácter internacional no se ha resentido tras el parón de dos años (en 2016 se celebró un certamen más modesto para grupos y nada en 2017). "Al revés, además de bailaores de países como Japón, Chile, Estados Unidos, Italia, Bélgica o Francia, que suelen venir normalmente, este año tenemos por primera vez a participantes de Brasil y de Rusia", explica el presidente sobre un certamen que cuenta con el apoyo del Tablo El Cordobés de Barcelona, "pues Luis Adame, el dueño, ya el año pasado me dijo que esto no se podía perder y se comprometió a poner el primer premio", aclara Real, la Fundación Cajasol, la Fundación Doctor Pascual y Agustín Rubiales. "También queremos optar a la convocatoria de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura a ver si nos la dan que nos sería de gran ayuda", espera.

También la peña Juanito Villar tiene intención de informarse sobre esta convocatoria ya que "nos estamos arriesgando mucho al poner en pie el Concurso nosotros pero, la verdad, que nos daba mucha pena no volver a hacerlo", asegura José Morote, presidente de la entidad flamenca que organiza el Concurso Nacional de Cante por Soleá, que se celebró por primera, y única vez, en el año 2012 con Canelita de San Roque como vencedor.

"Por motivos económicos no lo volvimos a hacer pero este año nos propusimos hacer la segunda edición y, nada, estamos a la espera de la confirmación de algún patrocinador más fuerte (Cruzcampo) pero no tenemos nada seguro aunque en el cartel ponemos al Ayuntamiento, ya que entendemos que nuestra sede, como la de todas las peñas, es facilitada por ellos, y algunos pequeños colaboradores", dice Morote como Agustín Rubiales, El Albero, Marimba, Sabores de Paterna, Mesón Criollo y la propia barra de la peña. "También queremos recordar que todas las actividades flamencas que realizamos en la peña son siempre gratuitas, no cobramos entradas, por lo que no tenemos ingresos anteriores por esa parte para ponerle al concurso", recalca.

Ambos certámenes se presentan en viernes. Este mismo, el Cante por Soleá con la actuación de Jesús Castilla; y el día 4 el Baile por Alegrías con la actuación del bailaor David Nieto que estará acompañado al cante por Cañejo de Barbate. Además, el concurso de La Perla ya tiene pensada su gala final que será el 25 de agosto en el Baluarte de la Candelaria con la bailaora Rosario Toledo como artista invitada.