Random Thinking presentan disco esta noche en su tierra

Random Thinking, el proyecto musical de los hermanos isleños Aurora y Ángel Pérez, regresa hoy a su tierra, a San Fernando con un nuevo disco bajo el brazo, Right here and now (Aquí y ahora), que se materializará en el concierto que estan oche tiene lugar en el Real Teatro de Las Cortes a partir de las ocho y media de la tarde.

Su exquisita propuesta musical enraizada en el folk, el blues y el smooth jazz, le ha valido a Random Thinking para obtener el reconocimiento unánime de crítica y público. Así, han sido escogidos entre los Mejores Artistas Nacionales del año, seleccionados entre los Mejores Discos y su espectáculo está recomendado por medios de todo el país.

Tras recorrer España en numerosos conciertos y festivales, los isleños se centraron en su segundo disco autoproducido por los propios hermanos y grabado en PKO Studios por el ingeniero de sonido Caco Refojo, ganador de dos premios Grammy.

El presente como lo único que realmente nos pertenece, la superación de nuestros propios miedos y la libertad, son las premisas de un espectáculo delicioso, lleno de matices y profunda sonoridad. Melodías que interpelan al alma de la mano de voz y guitarras, las señas de identidad de ambos hermanos, músicos y compositores. Tras el éxito cosechado en su presentación en Madrid hace unas semanas, Random Thinking trae a toda su banda al completo al Real Teatro de Las Cortes. Sin duda, una ocasión única para disfrutar de una de las propuestas con mayor proyección de la actual escena musical.