El Puerto volverá a acoger en junio la segunda edición del festival Monkey Weekend

Los próximos día 15 y 16 de junio Monkey Weekend regresa a El Puerto de Santa María con una segunda edición que apuesta un año más por la naturaleza urbana de un festival que inundará de música patios, calles, bares, salas, plazas y espacios tan singulares y atractivos como el Castillo de San Marcos.

El cartel de esta segunda edición, presentado ayer en la Diputación Provincial, está integrado por Ayalga, Bifannah, Branquias Johnson, Bronquio, Cala Vento, Camellos, Carolina Durante, Club del Río, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Diego García, El Lobo en tu Puerta, Esteban & Manuel, FAVX, Fee Reega, Flecha Valona, Fogbound, Guadalupe Plata, J.G.G., Kou Keri Kou, La BIG Rabia, La Plata, Las Gatas, Los Ataúdes, Los Jaguares de la Bahía, Los Nastys, Marina Gallardo, Mohama Saz, Pájaro, Pálida, Sant Miquel, Soleá Morente & Napoleón Solo, Superfortress, Sweethearts From America, The Government, The Oddballs, The Picoletones, Victor Herrero, VLIVM, Yawners y Yuraq Walla.

Se trata de una ecléctica programación que, a juicio de los organizadotres, radiografía la escena musical más actual de nuestro país. Son 40 nombres que conforman una tan amplia como heterogénea programación en la que abundan los géneros: del rock a la cumbia, pasando por el blues, el trap, el folk, el punk, el flamenco, el bolero o la canción popular.

Los representantes de las diferentes instituciones involucradas activamente en el evento coincidieron ayer en destacar dos aspectos fundamentales en la naturaleza de Monkey Weekend. Por un lado, su estrecha implicación en la ciudad, como un incentivo cultural como un revulsivo económico, siempre en sintonía con los hosteleros de la localidad, y por otro, su apuesta decisiva por la juventud.