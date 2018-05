Primer concierto de La Camerata L'istesso Tempo con piezas de George Gershwin

La Fundación Unicaja presenta este viernes en Cádiz a la Camerata L'istesso Tempo -antigua Camerata del Falla-, que bajo la batuta de José Luis López Aranda, ofrecerá el concierto George Gershwin, el innovador, dedicado en exclusiva a la música del compositor estadounidense.

El concierto, que tendrá lugar en el Centro Unicaja de Cultura a las 20.00 horas, se fundamentará en un repertorio integrado por algunas de las piezas más aclamadas de Gershwin, entre las que figura una selección de su célebre ópera Porgy and Bess.

La actuación, de entrada libre hasta completar el aforo, contará con la mezzosoprano María del Carmen Patiño y el tenor Manuel Tomás Márquez Garrido, quienes, apoyados en el resto de la formación, darán forma creativa al universo del compositor y los distintos registros de clásicos como Embraceable You, Liza, Rahpsody in Blue o An american in Paris.

Fundada en 2004 con el nuevo nombre, la Camerata L'istesso Tempo basa su éxito en la permanente adaptación a los grandes cambios y restos que se plantean actualmente dentro del espectáculo musical, mimando al detalle la elección de los repertorios y haciendo hincapié en las nuevas corrientes y novedades técnicas.