La Primavera Trompetera ya llegó...

"Entre los cinco eventos más importantes del año en la ciudad". Damajuana acogió la presentación ante los medios del IV Festival Primavera Trompetera, que se celebrará el 16 y 17 de marzo en el Circuito de Velocidad. Al acto asistieron el diputado provincial Jaime Armario, ya que este año la Diputación se estrena como patrocinador de la cita; el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad de Jerez, Francisco Camas; el promotor del festival, Micky Gutiérrez, y algunos representantes de los artistas jerezanos que participarán en el Festival como el Canijo de Jerez, Furia Trinidad y Gipsy Rappers, que pusieron el punto divertido a la presentación. Armario felicitó a los organizadores del Festival, "porque es de los mejores que me he podido encontrar a la hora de organización y promoción. Y el espacio en el que se celebrará lo hace una experiencia distinta y atractiva dentro de la burbuja de festivales en la que vivimos". A este respecto valoró de forma positiva que la cita se celebre en marzo, "que ayuda a romper la estacionalidad y a promover la provincia fuera de temporadas".

El teniente de alcaldesa agradeció el esfuerzo que realizan los organizadores de este Festival y a los artistas jerezanos su participación e implicación en el mismo. "Sabemos que organizar y promover un festival de estas características supone un gran esfuerzo y el Ayuntamiento está aquí para paliar las dificultades que conlleva un evento como este Festival". Francisco Camas señaló que "esperamos que jerezanos y visitantes puedan disfrutar de este magnífico festival de música".

Por su parte, Micky Gutiérrez agradeció a los patrocinadores y colaboradores del Festival su participación, "para que todos trabajando de forma conjunta consigamos que el Primavera Trompetera se convierta en una cita indispensable en el calendario de festivales del panorama nacional. Seguimos con nuestros objetivos de apostar por la música, por conseguir que los artistas más importantes a nivel nacional pasen por aquí, sin olvidar a los grupos de la zona que consideramos que deben ser protagonistas en su propia tierra y que tienen su espacio en el Festival".

Canijo de Jerez destacó que esta edición sea la cuarta, "chavales, algo que no es fácil. Para mí es un placer que el título del Festival sea la Primavera Trompetera (y se arrancó a cantar el estribillo que le da nombre a la canción)". Dio las gracias a la organización "por crear este tipo de evento en Jerez que es muy necesario para todos".

Los jerezanos Gipsy Rappers, que se estrenan en el cartel, aseguraron que para ellos "es un privilegio, una ilusión estar en el Festival. Estamos empezando y agradecemos que se apueste así por los grupos de Jerez, sobre todo para los que hacemos algo diferente que es rap flamenco", y recordaron que la música en Jerez "es difícil, hay poca actividad a no ser que sea flamenco".

Goli Supersummer, de Furia Trinidad, destacó la labor que desarrolla Micky Gutiérrez, "un mérito en una ciudad como Jerez que es una maravilla y conserva su patrimonio musical que es el flamenco, pero abrirse a otros estilos es arriesgado. Y ha conseguido en cuatro años que sea un Festival con mucho mérito. Y estará entre los cinco eventos más importantes de la ciudad". Goli invitó a todos a acudir a este Festival, "una maravilla tanto el cartel como la organización".

Un Festival cuyo cartel goza de bandas como The Original Wailers feat. Al Anderson, Rosendo, La Raíz, El Canijo de Jerez, Juanito Makandé, SFDK, Natos y Waor, Tote King, El Kanka, Carlos Jean, Dubioza Kolektiv, Chinese Man, C. Tangana, The Milkyway Express, Furia Trinidad, Javi Reina, Niño Libre, Docka Pussel, Mixtolobo, Flecha Valona, Bronquio, Space Surimi, Gipsy Rappers, Miguel Caamaño, All B, Supersonika, Lema de Vida, Caye Cayetana & Cía, Selecta Gaan, Chagar & Cali Deeper, Amity Dj & Vocal Live, Olmo & Avant_y Discola Showcase, Kristina Amsafe Traxx y Dannyboy Alternativeclub, entre otros muchos.

Micky Gutiérrez apuntó que las entradas + hotel ya están agotadas y este año la organización espera repetir o superar la cifra de 50.000 asistentes de la pasada edición. Asimismo, adelantó que para la V edición en 2019 "vamos a hacer algo muy especial".