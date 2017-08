"Prefiero que un millón de personas me escuchen gratis a mil que paguen"

El británico James Rhodes fue el encargado de cerrar el ciclo de conciertos de El Terral en Málaga, con un encuentro de marcado carácter autobiográfico. Tanto como su libro Instrumental, que narra los abusos sexuales que sufrió de pequeño y cómo la música le salvó de sus peores vivencias. Un concierto en el que invitó a los asistentes a "escapar del mundo por un momento" -cualidad que le ayudó en muchos momentos de su vida-, y en el que interpretó algunas de sus piezas favoritas, entre ellas, temas de Bach y de Chopin.

-¿Cuántos países ha visitado en esta gira?

-Este año he visitado al menos diez países. Muchas millas y una oportunidad de ver algunos sitios espectaculares.

-También es usted una persona importante en el campo de la literatura, ¿hay alguna referencia a a esta en su concierto?

-No estoy seguro de que sea importante, pero ¡gracias!. Creo que la música y la literatura se superponen a veces. El arte va sobre amor y pérdida, vida y muerte, y este concierto es lo mismo.

-¿Cómo ha recibido el público su libro Instrumental?

-Creo que ha sido bien recibido. En España en particular a la gente le ha gustado. Soy muy afortunado.

-¿Cree que su libro puede ayudar a la gente a enfrentarse a sus problemas o que puede enseñarles una lección de vida?

-La verdad es que quizás eso sea decir mucho pero es cierto que aún me llegan miles de mensajes de personas que han leído el libro y han dicho que les ha ayudado mucho, lo que es increíblemente amable y muy humilde.

-En su libro habla sobre los estilos de vida y las oportunidades, ¿cree que pertenecer a la clase alta le ha dado mayores facilidades en la música?

-Sí, tristemente. Por supuesto que es así. Más dinero, mayores oportunidades y más contactos. Cuando lo maravilloso de la música es que es verdaderamente universal.

-Hay muy pocas personas que escuchan música clásica ¿Cree que esta va a desaparecer?

-Claro que no. La música clásica es inmortal. Como la canción de Despacito.

-¿La música le ha sacado de sus mayores problemas?

-Lo ha hecho, y aún lo hace. Creo que a todos nos saca de problemas. ¿Te imaginas una vida sin música? No podría sobrevivir.

-¿Cuáles son sus inspiraciones en la música? ¿Quiénes son sus referentes ahora mismo?

-Los mismos de siempre: Bach, Beethoven, Chopin, Rachmaninov, etc. Todos los grandes maestros de la música. Nunca fallan para inspirarme.

-¿Qué quiere transmitir con su música? ¿Cómo refleja sus sentimientos en ella?

-La grandeza de la música es que puedo tocar la misma pieza a mil personas y cada una de ellas va a experimentar un sentimiento o historia diferente. Espero que pueda transmitir lo que el compositor procuró hacer.

-Describa la música con tres adjetivos.

-Inmortal, indispensable e inspiradora.

-¿Cómo ve la industria de la música? ¿Cree que las descargas son un problema? ¿Qué piensa de plataformas como Spotify?

-Me encanta Spotify. No tengo problema con aquellos que descargan mi música. Preferiría que un millón de personas me escucharan gratis a que mil personas pagaran por mis canciones. La música es algo que se debe compartir. La industria tiene problemas porque han intentado hacer lo máximo para llevarse más de lo que ofrecen al público y ahora están pagando un precio por ello.