Podemos Cádiz: "Ni el PSOE ni el PP demuestran preocupación por el Museo de Cádiz"

La semana pasada, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno se dedicaron a intercambiar críticas acerca del traslado de patrimonio subacuático a Cartagena. “Sin embargo, más allá de las palabras tanto el PSOE como el PP vienen demostrando con los hechos que no se preocupan por el Museo de Cádiz”, critica Laura Mingorance, portavoz de la formación.

“Es cierto que el Museo de Cádiz requiere una ampliación que corresponde al Gobierno central; pero lo que parece olvidársele a Miguel Ángel Vázquez, Consejero de Cultura, es que dicha ampliación viene prometiéndose desde los años 80 sin que ninguno de los gobiernos que ha habido desde entonces, ni del PSOE, ni del PP, hayan puesto un duro para esta infraestructura tan importante”, condena.

“Además, y esto es responsabilidad de la Junta, no ha habido una preocupación en todos estos años por dotar al Museo de Cádiz de un discurso museístico moderno y los pocos cambios que ha habido han sido por la presión de los profesionales de la arqueología de la provincia”, añade Mingorance. “Por si esto fuera poco, la casa Martínez de Pinillos está infrautilizada y se ha actuado lo justo y necesario para no perder la concesión, no para dotarla de contenido atractivo para los y las visitantes”.

Mingorance también recuerda que el consejero de Cultura actúa de manera irresponsable cuando acusa al subdelegado del Gobierno de dedicar sus veranos a buscar piezas en el fondo submarino de Cádiz y posteriormente, sin comentarlo a nadie, depositarlas en Cartagena. “Según el decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas y la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, toda intervención subacuática debe contar con los permisos de la Junta de Andalucía y la supervisión por parte del Centro de Arqueológica Subacuática (C.A.S.)”, explica. “Si el Consejero conoce que no se está cumpliendo la ley y no hace nada, está cometiendo un grave atentado contra el patrimonio de todas y todos y es su responsabilidad”.

Por último, desde Podemos recuerdan que el transporte y depósito de esas piezas al Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQUA debe hacerse con permiso expreso de la Junta de Andalucía. Por tanto, exigen “menos lamentos y más recursos y actuaciones para demostrar de una vez que quieren un Museo de Cádiz del siglo XXI en el que gaditanos y visitantes puedan disfrutar de nuestro patrimonio”.