Pase especial de 'Villaviciosa de al lado' en los cines Bahía de Cádiz con Paco Sáez

El dibujante y supervisor de storyboard Paco Sáez estará en Cádiz el próximo martes 25 de abril a las nueve de la noche durante un pase especial de la película Villaviciosa de al lado en los cines Bahía de Cádiz.

Saez, encargado del storyboard de esta cinta de Nacho G. Velilla, estará en la proyección tras la cual iniciará con el público un coloquio que estará moderado por Bruto Pomeroy. La entrada es de 4,90 y 3,90 para los usuarios de Tarjeta5.

Esta iniciativa se realiza en colaboración con la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz ya que en la programación de este curso contempla un módulo, del lunes 24 al viernes 28 de abril, impartido por el dibujante, ilustrador y storyboarder que ha trabajado para Walt Disney, Cartoon Network y Warner Bross, entre otras grandes firmas. Sáez además ha sido el dibujante realizador en películas como Spanish movie, Que se mueran los feos, Promoción fantasma o Perdiendo el norte y storyboarder Supervisor en las producciones Atrapa la bandera, Planet 51, The new world of the gnomos, Los intocables de Elliot Mouse, Mona the vampire, Los Quién o Fenómenos. En la actualidad supervisa el Storyboard de la película Tadeo Jones 2.

Por otro lado, en la oferta de sesiones especiales con coloquios de Cinesur, la película sobre el Carnaval de Cádiz, La Fiesta de los Locos, de Manuel Iborra, se proyectará el próximo jueves 20 de abril en Cinesur Conquistadores, en Badajoz, con la presencia del realizador.