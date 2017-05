El mexicano Juan Pablo Villalobos llega hoy al Centro Reina Sofía

El último Premio Herralde de Novela, el escritor mexicano Juan Pablo Villabos, presenta hoy No voy a pedirle a nadie que me crea en el Centro Reina Sofía, dentro de los actos programados en la Feria del Libro de Cádiz. El título de la novela plasma la frase con la que salpican sus relatos muchos de los personajes de una historia en la que "lo corriente se transforma en un delirio sin que uno sepa muy bien cómo, en la que lo raro acaba siendo normal y en la que no podemos hacer otra cosa que reírnos, porque todo es hilarante, cotidiano y surrealista a la vez, como la vida misma".

No voy a pedirle a nadie que me creacomienza con la aparición de un primo que mete al protagonista -un mexicano que viaja a Barcelona acompañado de su novia para estudiar literatura, y que además se llama como el autor de la novela- en un lío monumental: un "negocio de alto nivel" que convierte su estancia en la ciudad en una especie de novela negra de humor también negro, una de esas que a él le gustaría escribir.

Por sus páginas, desfila una variopinta fauna de personajes impagables: mafiosos; una novia que lee Los detectives salvajes y está al borde de la indigencia y no se entera de nada; una chica llamada Laia cuyo padre es un político corrupto de un partido nacionalista de derechas; un okupa italiano que se ha quedado sin perro; un pakistaní que simula vender cerveza para no levantar sospechas; una niña que recita versos de Alejandra Pizarnik y hasta la propia madre del protagonista, melodramática, orgullosa y chantajista como en una buena telenovela mexicana.

El autor, que llega invitado por la Fundación Carlos Edmundo de Ory, estará acompañado en su intervención por José Manuel García Gil (19.30 horas).

El resto de citas de esta jornada de la XXXII Feria del Libro tendrán lugar en la sede de la misma, el Baluarte de Candelaria. A las 18.30 horas, Ramón Luque presentará La soledad del héroe, en una actividad programada por el Club de Letras de la UCA.

El especialista José Joaquín Rodríguez será el encargado de hablar sobre las villanas del cómic y sus mensajes, en la propuesta que llega a través del ciclo 'Cuadernos de Historietas' y José Luis Vidal. A la misma hora (19.30), Enrique Pérez Fernández presentará el título De El Puerto a Cádiz. Los barcos de pasaje en la Bahía de Cádiz (siglos XV-XXI).

Por último, la escritora Belén Peralta hablará de su trabajo, El jardín de mis sueños.