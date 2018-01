El último disco de Pablo Alborán y el 'Despacito' de Luis Fonsi, lo más vendido de 2017

El álbum Prometo, de Pablo Alborán, ha sido el más vendido en España en 2017, con 100.000 ejemplares, y el single Despacito, de Luis Fonsi, ha sido la canción digital más escuchada, según ha avanzado Promusicae este lunes 22 de enero en un primer balance de resultados del año pasado en el sector de la música grabada.

Promusicae ha destacado la "abrumadora mayoría" de artistas locales o de habla hispana en los "puestos de honor" de los discos más vendidos, ya que en 2017 "sólo" dos álbumes interpretados en inglés (Divide, de Ed Sheeran, y la banda sonora original de La La Land) han conseguido entrar en el Top 20, en los puestos 7 y 9, respectivamente.

Después de Alborán, los artistas más demandados han sido Joaquín Sabina, con Lo niego todo; El Barrio, con Las costuras del alma; Alejandro Sanz, con su directo + Es +: El concierto; Vanesa Martín, con Munay; Melendi, con Quítate las gafas; Manuel Carrasco, con 'Bailar el viento'; David Bisbal, con Hijos del mar; Sergio Dalma, con Vía Dalma III; y Vetusta Morla, con Mismo sitio, distinto lugar.

También han entrado entre los 20 artistas más demandados entre los españoles Pablo López, con Camino, fuego y libertad; Fito y Fitipaldis, con Fitografía; Sweet California, con 3; Bunbury, con Expectativas; Antonio José, con 'A un milímetro de ti'; India Martínez, con 'Te cuento un secreto'; Manolo García, con Todo es ahora. En directo; y Gemeliers, con Gracias.

Los usuarios de pago siguen en aumento

Por otro lado, Promusicae apunta que los usuarios de pago de los principales servicios de streaming, que crecieron un 41 por ciento durante el primer semestre de 2017, siguen en aumento, a su juicio, gracias a la diversidad de ofertas comerciales, desde los planes familiares a las cuentas para estudiantes a mitad del precio.

En la lista digital de canciones, Despacito, de Luis Fonsi con Daddy Yankee, se ha impuesto en el número uno al tema Shape of you, de Ed Sheeran. El éxito Despacito ha superado el medio millón de unidades en España, muy por encima de las 349.000 acumuladas por Ed Sheeran con su single Shape of you.

El top 10 de la lista digital de canciones lo complentan Me rehúso, de Danny Ocean; Felices los cuatro, de Maluma; Súbeme la radio, de Enrique Iglesias; 'El amante', de Nicky Jam; 'Reggaeton lento', de Cnco; 'Báilame', de Nacho; Mi gente, de J Balvin y Willy William; y Escápate conmigo, de Wisin y Ozuna.

Durante el año pasado, el número total de escuchas en streaming de las 200 canciones más populares supera los 3.500 millones, lo que supone un 25 por ciento más que el año anterior.

Los artistas extranjeros se imponen en la radio

En la radio, los artistas foráneos sí obtienen mejores réditos, sobre todo dentro del pop masculino comercial. Precisamente, el tema Shape of you, de Ed Sheeran, encabeza el número de emisiones radiofónicas, por delante de Despacito, de Luis Fonsi.

Igualmente, Sheeran encabeza la lista de streaming álbumes con Divide, el disco más escuchado en todo el mundo en 2017. Por su parte, Malú permanece en la cima de la clasificación de los DVD más vendidos del año, acumulando 56 semanas en lista con su película documental Malú, Ni un paso atrás.

El top 10 de las preferencias radiofónicas de los españoles lo completan Something just like this, de The Chainsmokers con Coldplay; Attention, de Charlie Puth; OK, de James Blunt y Robin Schulz; Yo contigo, tú conmigo, de Morat y Álvaro Soler; Rockabye, de Clean Bandit con Sean Paul y Anne-Marie; Sexual, de Neiked; Way down we go, de Kaleo; e Issues, de Julia Michaels.