El PP pide que la Junta "devuelva a los gaditanos lo que es de ellos"

Seis años, desde que en 2012 se inaugurara la Casa de las Artes en el barrio de Astilleros, lleva el Ayuntamiento esperando que la administración andaluza haga entrega de las llaves del edificio del callejón del Tinte. Lo que sí ocurrió con el Palacio de Recaño y el edificio de Arbolí que albergaba la escuela de Danza no se ha dado aún con el edificio que albergaba Bellas Artes. Ese inmueble es clave para la ampliación del Museo Provincial; y por eso, en el día de ayer la concejal del Partido Popular Teófila Martínez volvió a reclamar a la Junta la devolución de las llaves. Lo hizo, además, en respuesta a las declaraciones que el pasado miércoles realizaron en Cádiz el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, que culparon de alguna forma al Gobierno central de no apostar por esta ampliación.

"La ampliación del Museo Provincial de Cádiz está desde el año 2012 dependiendo de la devolución al Ayuntamiento de una propiedad que es suya", recordó ayer Teófila Martínez, que recordó que el edificio del Tinte fue cedido a la Junta en el año 1992 con la condición de que "en el momento que dejara de ser escuela de Arte tenía la Junta que devolverlo a su propietario, que es el Ayuntamiento". La concejal del PP recordó también que una administración pública no puede en la actualidad invertir "en un edificio que no es suyo", por lo que "mientras el gobierno de la nación no tenga a su nombre el edificio no puede hacer el proyecto de ampliación, que es fundamental para albergar las piezas de arqueología fenicia de esta ciudad". Y mientras el Ayuntamiento no reciba de la Junta las llaves del edificio, no lo puede ceder al Estado. "Que no vengan con milongas el vicepresidente y el consejero", lanzó Martínez.

Quiso también desmentir la anterior alcaldesa la opinión de que ella, a título personal, o su gobierno al frente del Ayuntamiento desde 1995 a 2015 han sido un obstáculo para las negociaciones con la Junta de Andalucía. "Nunca he sido un problema. Nunca. Le recuerdo a los socialistas que si hoy hay una Casa de las Artes es porque una alcaldesa y un equipo de gobierno le cedió gratuitamente a la Junta un solar de once mil metros cuadrados en Astilleros. ¿Dónde está entonces la falta de conexión o de generosidad de Teófila con la Junta?", se preguntaba la diputada.

También se preguntaba ayer Martínez "por qué no devuelven lo que no es suyo". "¿Qué interés tienen en mantener una cosa que tienen vacía en lugar de devolverlo a su ayuntamiento?", seguía la concejal popular, que mostraba su indignación con el hecho de que "los socialistas sigan mintiendo de esta forma" y recordaba que hasta en media docena de ocasiones en los últimos años ha reclamado el Ayuntamiento la devolución de esas llaves.

Por todo ello, Martínez concluyó pidiendo a la Junta "que haga el favor de devolver a los gaditanos lo que es de los gaditanos".