Oh là là Pasquín

"¡que se llama Pasquín!". Un grupo de chiquillos que salen del IES Caleta no están conformes con la nueva leyenda que reza en su calle, Rue de Paul Bois. "¡Que se llama Pasquín!". "Quillo, que es de una película". "Ya, pero se llama Pasquín". Sentencia lapidaria del más ofendido y obcecado de los jovencitos que quiere ver bien grande en la pantalla de cine el nombre de su calle, la calle Pasquín. Y es que aún no se ha terminado de rodar, pero los chicos ya están planeado ir al estreno de The Rhythm Section, la cinta que estos días está convirtiendo a muchos de los barrios castizos de Cádiz en rincones de la ciudad francesa de Marsella. Rue de Paul Bois, ese será el nombre de Pasquín para el mundo (si es que esta escena se salva de la criba del montaje). Rue de Paul Bois. "Bueno, da igual, nosotros vamos a aplaudir un montón de fuerte porque sabemos que es Pasquín", ríen socarrones.

Los chavales caminan tranquilamente, han pasado las dos y media de la tarde y ni rastro, por ahora, del equipo de la película británica que lleva toda la mañana grabando en la plaza de las Canastas y otras localizaciones del barrio de Santa María. Como el día anterior pero, esta vez, dedicando la mayor parte del trabajo a las secuencias de exteriores. No llegarán a Pasquín hasta pasadas las cuatro y media la tarde. Y no llegarán solos, además de la protagonista, Blake Lively (a la que no se pudo ver pero que según informaban algunas fuentes estaba en una casa particular de las inmediaciones) un buen grupo de figurantes (que interpretaban a ciudadanos en su mayoría árabes en una manifestación por la paz) se erigieron como protagonistas de la escena principal que se rodó en la jornada vespertina del tercer día de rodaje del filme dirigido por la exquisita Reed Morano.

"Al parecer, por lo que nos han dicho a nosotros, lo que van a hacer es que ella sale, no sé si corriendo o andando, de la calle Sargento Daponte, coge por aquí por Pasquín y sube para el Campo del Sur", concreta la escena María Eugenia Cuenca, al frente del estanco y alimentación Casa Enrique, travestido para la película en un estanco francés. "Va a ser la primera vez, en 70 años que lleva abierto, que este negocio familiar va a salir en el cine", se congratulaba la joven que recalca el trato "amable" de los trabajadores de la producción que se encargan del atrezzo ya que "intentan molestar lo menos posible e interrumpir lo menos posible el negocio" y, como plus, "en el nuevo cartel, el que va a salir en la película, me han respetado hasta los colores del cartel original que pone Casa Enrique", se alegraba María Eugenia que pudo abrir su establecimiento durante toda la mañana en su horario habitual. "Nos pidieron cerrar de cuatro a siete y a nosotros nos venía bien porque a esa hora es que siempre estamos cerrados, si hubiéramos estado abiertos pues tendríamos que haber pedido una compensación, pero como no...", se conforma.

Efectivamente ruedan por la tarde junto a su establecimiento que queda frente al 28 de Pasquín donde, como todo gaditano sabe, está situada la placa que señala la casa donde nació el carnavalero Manuel López Cañamaque. Ya no. Así, el equipo de The Rhythm Section palía el que podría ser un gracioso gazapo con otra placa más acorde a la ciudad marsellesa donde reza en francés: "Aquí se creó la red de resistencia Jean Marie Buckmaster. Mayo de 1942".

Ropa tendida de lado a lado, como en el rodaje en la calle Sopranis, banderitas con los colores patrios (azul, rojo, blanco) coronando el cielo de la calle Regimiento de Infantería, un Campo del Sur salpicado de ficticios carteles electorales, un autobús, el 31, aparcado y esperando su papel protagonista de hoy, una coqueta terraza de una cafetería frente a unas tiendas de souvenir en Arquitecto Acero... Detalles que nos indican que ya Cádiz no es Cádiz y que lo que queda del rodaje de la película protagonizada por Blake Lively y Jude Law se trasladará definitivamente a esta zona de la ciudad.

Una zona, Pasquín y Campo del Sur e inmediaciones, donde durante la tarde de ayer se pudo ver a los responsables de la Andalucía Film Commission, Carlos Rosado (presidente) y Piluca Querol (directora), y a la realizadora gaditana Sara Gallardo, miembro de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AMMA), que fueron invitados al rodaje de The Rhthym Section ya que es una producción, ciertamente, especial. "Al menos, desde que se creó Andalucía Film Commision, hace ya 20 años, es la primera vez que tenemos la oportunidad de atender un rodaje con una mujer directora (Reed Morano), con dos mujeres al frente de la producción (Denis O'Dell, que acompañaba ayer a la comitiva, y Barbara Broccoli) y con una protagonista mujer (Blake Lively)", señala Querol que celebra "que suceda este filme", que lamenta "que sea algo excepcional" y que desea "que se normalice una película con mujeres al frente". Anhelo que comparte Gallardo, de AMMA, que considera que es "muy importante que las mujeres en el cine ostentemos cargos de poder porque eso va a asegurar que en las capas de abajo haya también mujeres".