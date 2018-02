Noruega impacta en su cita en la Berlinale con 'Utoya'

Noruega impactó ayer en la Berlinale con Utoya, un filme rodado en una sola toma y surgido del trauma colectivo dejado por el ultraderechista Anders Breivik tras los 72 minutos que duró su matanza en un campamento juvenil de una idílica isla vecina a Oslo.

"Lo ocurrido ese 22 de julio no puede transmitirse en palabras. Tenemos el rostro de Kaja para vivir la angustia, el miedo, el desconcierto de quienes murieron o sobrevivieron a la tragedia", explicó su director, Erik Poppe, sobre una película incluida en el último momento entre las 19 aspirantes al Oso.

'3 Days in Quiberon', por su parte, se centra en la figura de Romy Schneider

Kaja, interpretado por la jovencísima Andrea Berntzen, es la muchacha a la que sigue la cámara de Poppe en todo el filme desde una primera llamada de su madre, a las 17:06 de la tarde, reproduciendo en tiempo real lo vivido ese día de verano de 2011. "No te preocupes, estamos en la isla más segura del mundo", le responde Kaja, mientras desde Oslo llegan las primeras informaciones del atentado con bomba perpetrado en el barrio gubernamental. El espectador que luego el terrorista se trasladaría a Utoya para matar a sangre fría a 69 personas, en su mayoría adolescentes o hasta niños: "Es un proyecto colectivo en el que he contado con los testimonios de tres supervivientes de la tragedia. Opté por la ficción, no por reproducir un caso concreto, por razones de ética. Para Noruega es un trauma nacional -explicó el director-. La ultraderecha avanza en Europa en forma de lobos solitarios o de partido. Ni una sociedad avanzada como la nuestra está a salvo de sus monstruos".

El otro rostro de la jornada a competición fue el de Marie Baumer, la actriz que da vida a Romy Schneider en el filme 3 Tage in Quiberon(3 Days in Quiberon), dirigido por la alemana Emily Atef. Se trata de una recreación de los tres días pasados por la actriz austríaca con una amiga y dos reporteros en un hotel, en 1981, teóricamente para sanearse anímica y físicamente.